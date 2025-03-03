От 600 м до 2 км: ВС РФ отбили позиции под Курском и Покровском, — DeepState (карты)

В Курской области состоялось почти вдвое больше штурмов ВС РФ, чем на самом горячем участке фронта — под Покровском, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

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Вооруженные силы Российской Федерации смогли продвинуться на трех направлениях боевых действий. Одна точка продвижения — в Курской области, еще две — на Купянском направлении, одна — под Покровском. О деталях наступления РФ аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

В ночь на 3 марта аналитики опубликовали отчет о текущей ситуации на фронте. Согласно их данным, враг имеет успехи в четырех точках. Ориентировочные изменения на линии боев — от 600 м до 2,4 км.

Курское направление. Как указали в канале DeepState, россиянам удалось отбить позиции к северу от Суджи у населенного пункта Погребки. Враг сумел отодвинуть позиции ВСУ на расстояние около 1,3 км. В зоне продвижения — села Орловка (Суджанского района) и Новая Сорочина.

Наступление РФ — Курская область 3 марта Фото: DeepState

Покровское направление. На данном отрезке войска РФ продвинулись возле села Песчаное, расположенного к юго-западу от Покровска. Как показала карта аналитиков, враг прошел около 600 м.

Наступление РФ — Покровск 3 марта Фото: DeepState

Купянское направление. Как указано в заметке DeepState, к югу от Купянска ВС РФ имеют успехи у двух населенных пунктов. Рядом с селом Загрызово, расположенным в 22 км от ключевого города, враг продвинулся на расстояние 1,7 км. Рядом с Надеждой (неподалеку от Райгородка) линия фронта сместилась на 2,4 км.

Наступление РФ — Купянск 3 марта Фото: DeepState

Наступление РФ — данные Генштаба ВСУ

В отчете командования по состоянию на вечер 2 марта указано, что на Донбассе ВС РФ больше всего атаковали на Покровском направлении: состоялось 18 штурмов, погибло около сотни россиян. Другие горячие направления — Торецкое (14 атак), Лиманское (15). Под Купянском — три атаки врага, под Курском — 30 штурмов врага, что почти вдвое больше, чем под Покровском.

Отметим, Фокус писал о боях под Песчаным рядом с Покровском. Согласно сообщению украинских военных, ВСУ удалось отбить позиции в данном населенном пункте. Военнослужащий ВСУ Александр Солонько рассказал, что успешные атаки состоялись благодаря слаженной работе нескольких подразделений.

Напоминаем, 2 марта в соцсетях появилось видео с китайским солдатом, который, вероятно, воюет на стороне РФ под Покровском. Между тем издание The Times исследовало, как будет держаться Украина без помощи США.