ВСУ на технике НАТО пошли в наступление на Курщине, — росСМИ (фото)

Сгруппированная колонна с пехотой якобы выдвинулась от поселка Махновка в Суджанском районе вдоль трассы в направлении Беловского района.

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Вооруженные силы Украины пошли в наступление в Курской области в направлении Беловского района. Об этом сообщает российское издание SHOT.

"Колонна ВСУ из 400 военнослужащих Украины на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района. Часть колонны разбита на подступах к селу Уланок, сейчас там продолжаются бои", — пишет издание со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что сгруппированная колонна ВСУ с пехотой на западной технике рано утром, 6 февраля, выдвинулась в несколько групп от поселка Махновка в Суджанском районе вдоль трассы в направлении Беловского района.

По данным российского Z-телеграм-канала "Архангел спецназа", операторы БПЛА ВС РФ якобы "вычислили скопление живой силы" и начали наносить массовые удары по технике.

Боец ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что на данный момент продолжаются контрнаступательные действия СОУ на правом фланге в Курской операционной зоне, с применением бронетехники. Оккупанты в свою очередь активно используют FPV-дроны с оптоволокном для противодействия, где это возможно, ведь погода неблагоприятна для применения дронов.

Напомним, что 31 января сообщалось, что с некоторых направлений в Курской области Россия отвела войска КНДР. На отдельных участках военных Северной Кореи не наблюдалось примерно три недели.

4 февраля Воздушные силы ВСУ атаковали пункт управления ВС РФ в Курской области. В результате атаки зафиксированы потери личного состава россиян