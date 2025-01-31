Бойцов КНДР на отдельных участках в Курской области не видели около 3 недель, — ССО

По словам полковника Александра Кондратенко, северокорейские войска отошли, вероятно, из-за многочисленных потерь.

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С некоторых направлений в Курской области Россия отвела северокорейские войска. На отдельных участках военные Северной Кореи не наблюдались около трех недель, рассказал представитель Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Александр Киндратенко в комментарии "РБК-Украина".

"Силы специальных операций говорят исключительно за направления, где применяются наши подразделения, в связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается, вероятно понеся большие потери они вынуждены были отойти", — сказал он.

Александр Киндратенко отметил, что северокорейские солдаты не наблюдались именно на тех направлениях в Курской области, где работают ССО. Вместе с тем неизвестно, вывела ли Россия военных КНДР со всех направлений Курской области.

Отступление северокорейских солдат с Курщины: что известно

Напомним, 27 января стало известно, что военные КНДР, которые воюют на стороне РФ в Курской области, временно отступили с линий фронта. По словам украинского командира с позывным Пульс, северокорейские солдаты либо извлекли уроки из ошибок, допущенных в ходе столкновений с украинскими военными, либо отступили и ждут подкрепления.

На следующий день, 28 января, стало известно, что северокорейские военные прибегали к жестким и практически самоубийственным тактикам. По данным западных разведывательных отчетов, уже было убито около 4 тысяч бойцов КНДР.

Позже издание The New York Times отмечало, что бойцов КНДР не видели на фронте уже около двух недель. Фокус выяснял, почему произошло отступление бойцов КНДР из Курской области, и как изменится ситуация после их возвращения.