Бійців КНДР на окремих ділянках в Курській області не бачили близько 3 тижнів, — ССО

За словами полковника Олександра Кіндратенка, північнокорейські війська відійшли, ймовірно, через чисельні втрати.

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З деяких напрямків у Курській області Росія відвела північнокорейські війська. На окремих ділянках військові Північної Кореї не спостерігались близько трьох тижнів, розповів речник Сил спеціальних операцій Збройних сил України полковник Олександр Кіндратенко в коментарі "РБК-Україна".

"Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат вони змушені були відійти", — сказав він.

Олександр Кіндратенко зазначив, що північнокорейські солдати не спостерігались саме на тих напрямках у Курській області, де працюють ССО. Разом з тим невідомо, чи вивела Росія військових КНДР з усіх напрямків Курщини.

Відступ північнокорейських солдатів з Курщини: що відомо

Нагадаємо, 27 січня стало відомо, що військові КНДР, які воюють на боці РФ в Курській області, тимчасово відступили з ліній фронту. За словами українського командира з позивним Пульс, північнокорейські солдати або винесли уроки з помилок, допущених в ході зіткнень з українськими військовими, або відступили та чекають підкріплення.

Наступного дня, 28 січня, стало відомо, що північнокорейські військові вдавалися до жорстких та практично самогубних тактик. За даними західних розвідувальних звітів, вже було вбито близько 4 тисяч бійців КНДР.

Пізніше видання The New York Times зазначало, що бійців КНДР не бачили на фронті вже близько двох тижнів. Фокус зʼясовував, чому відбувся відступ бійців КНДР з Курської області, та як зміниться ситуація після їхнього повернення.