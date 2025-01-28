Тактики 80-х, живими не здаються: як воюють бійці КНДР, яких загинуло вже 4000, — CNN (фото)

У більшості північнокорейських військових по 5-10 гранат і 10 магазинів до автоматів АК-12, новішої версії АК-47. У записці одного з бійців КНДР йшлося про те, що слід лягти у вирву від розірваної міни дрона, бо "двічі в одну вирву не падає".

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Північнокорейські війська вдаються до жорстоких і практично самогубних тактик. За даними західних розвідувальних звітів, до Росії відправили до 12 000 північнокорейських солдатів, і приблизно 4000 бійців КНДР уже було вбито або поранено. Про це пише CNN.

Підірвати гранату під підборіддям замість того, щоб здатися, використати товариша по службі, щоб виманити дрон, лягти у вирву від розірваного "скида", бо "двічі в одну вирву не падає", зняти бронежилет і шолом, щоб пересуватися швидше. До подібного вдаються військовослужбовці КНДР.

Напередодні ймовірної ескалації перед можливими мирними переговорами Москва відчуває брак особового складу, і, за даними української військової розвідки, очікується, що Пхеньян відправить підкріплення.

В одному з відео, переданому журналістам, український солдат наблизився до пораненого північнокорейського бійця, який лежав обличчям донизу під час зіткнень. Коли українець потягнув північнокорейського солдата за ногу, щоб перевірити, чи живий той, боєць КНДР почав кричати корейською, а потім підірвав гранату поруч зі своєю головою.

"Вони використовують гранати, а це означає, що можуть підірвати себе, — пояснив "Покемон", — позивний командира 6-го загону спеціальних операцій. — Вони можуть просто нахабно йти в бій, поки їх не нейтралізують. Попри всі заклики здатися, вони продовжать воювати".

Боєць ЗСУ з позивним "Покемон"

Північнокорейці не готові до реалій сучасного поля бою в Україні.

"Усі молоді, навчені, витривалі бійці, — сказав Покемон. — Але раніше в боях вони не стикалися з БПЛА, які змінили війну в Україні. Вони готові до реалій війни 1980 року в кращому випадку". За словами українських військових, північнокорейці наполегливо продовжували лобові, масовані атаки, часто атакуючи одне й те саме місце повторно, попри втрати.

"Амур", командир роти, сказав, що деякі північнокорейці знімали каски та важкі захисні пластини з бронежилетів, щоб легше ходити й швидше атакувати українські позиції.

"Вони дуже маневрові, бігають і рухаються дуже швидко, — пояснив він. — Їх важко спіймати, особливо за допомогою дрона".

Часто північнокорейці прокладають обхідний шлях до українських оборонних позицій, ніби їх навчили не бігти по прямій. Північнокорейці також встановлюють протитанкові міни на дорогах, кожне укриття, кожну машину просто знищують за допомогою протитанкових гранатометів. Рухаються дуже швидко, буквально біжать, додав боєць.

"У їхніх рюкзаках мінімум води, маленькі пляшки — до літра, — зазначив він також. — Немає жодного додаткового теплого одягу — ні шапок, ні шарфів, нічого".

У більшості з них близько 10 магазинів, 5-10 гранат, боєприпаси для кулемета і міни. Північнокорейський солдат був озброєний автоматом АК-12 — новішою версією стандартного АК-47, сказав "Амур". Українські військові взяли у загиблих зразки ДНК — мазки слини та пасма волосся.

Журналісти CNN геолоціювали відео — полігон у Сергіївні, Приморський Край РФ

У північнокорейського солдата, якого на відео сфотографували, коли він підривав гранату, було підроблене російське військове посвідчення, за яким ідентифікували 29-річного Мента Чата.

У документі йшлося про те, що він приєднався до російської армії в жовтні і нібито був вихідцем із російської Туви. На одній із записок, знайденої у загиблого, була присяга вірності лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину і перемозі в бою. Неясно, чи були записки покликані підкреслити відданість солдата в разі загибелі в бою заради захисту своїх родин, які вижили, або ж вони справді відображають його спосіб мислення.

Записки бійців КНДР

У ще одній записці, знайденій у загиблого, прославлялася доблесть Північної Кореї в бою і висміювалася Україна.

"Молот смерті для невідомого і маріонеткового сміття не за горами. Ми володіємо потужною силою, яка змушує їх тремтіти від страху. Безсумнівно переможна битва", — йшлося в записці. В іншій записці йшлося: "Я покажу безприкладну хоробрість повною мірою. Світ, уважно спостерігай".

Крадіжки продуктів

У ще одному документі, ймовірно, складеному офіцером, фіксували проступки північнокорейських солдатів — звичайна практика в тоталітарній державі, де громадян заохочують доносити один на одного. У записці повідомлялося, що солдат "зробив неймовірно ганебний вчинок, вкравши припаси". В іншій записці, було про те, що ще один військовий "не зміг підтримати гідність Верховного головнокомандувача і поставив свої особисті інтереси понад усе".

Записки бійців КНДР

Інші документи містили радіокоди північнокорейських сил, але також і нотатки про нову тактику протидії атакам безпілотників, від яких, за словами "Амура", північнокорейці зазнали великих втрат.

"Мій підрозділ міг знищити близько 30 солдатів противника за день, просто скидаючи гранати їм на голови. Вони не розуміли, що робити", — пояснив він.

Написана від руки північнокорейська записка під назвою "Як знищувати безпілотники" пропонувала використовувати солдатів як приманку.

Записки бійців КНДР

"Коли безпілотник помічений... на відстані близько 10-12 метрів, один із трьох осіб повинен заманити його, а двоє інших повинні прицілитися і стріляти.

"Ще один метод — оскільки снаряд не влучить в одну й ту саму вирву, — сховатися у вирві...", — йшлося в записці.

Корейці не беруть полонених ЗСУ

Командир батальйону з позивним "Бандит" також зазначив, що північнокорейці продемонстрували хорошу влучність, коли збивали дрони з відстані близько ста метрів, що свідчить про високий рівень підготовки в КНДР.

"Одна людина бере на себе удар. Двоє або троє стоять збоку і стріляють напряму", — зазначив він. Боєць ЗСУ також розповів про безжалісність противника.

"Наших полонених вони не беруть. Усіх наших військовослужбовців, яких ми знайшли, було застрелено в потилицю", — додав він.

Нагадаємо, що оглядач розповів, що насправді не так із "бракованою" зброєю ЗСУ.

Також повідомлялося, що РФ готувала удар по розташуванню F-16, при цьому росіянам допомагали завербовані жителі Кременчука.