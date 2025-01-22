Непоправні втрати: ЗС РФ втратили 40% з 11 000 корейців, відправлених на війну з Україною, — BBC

Журналісти, посилаючись на джерела, повідомили, що з 4000 убитих, поранених і полонених 1000 загинули до середини січня. Якщо дані підтвердяться, для Північної Кореї ці втрати будуть непоправними.

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Північнокорейські війська за три місяці зазнали майже 40% втрат під час боїв у західній частині Курської області. Про це повідомляє BBC з посиланням на західні урядові джерела.

Офіційні особи, які погодилися говорити на умовах анонімності, розповіли, що з приблизно 11 000 військовослужбовців, яких Північна Корея передала Росії, бойові втрати становили 4 000 вбитими, пораненими, зниклими безвісти або захопленими в полон.

Також повідомляється, що з 4000 осіб 1000 загинули до середини січня. Якщо інформація підтвердиться, це будуть непоправні втрати для Північної Кореї.

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Немає інформації, де лікують поранених, і коли та в якій кількості їх планують замінити. Але ці цифри вказують на надзвичайно високі витрати, які несе союзник Кремля голова держради КНДР Кім Чен Ин.

Війська КНДР у Курській області

Північнокорейські війська, як повідомляється, з "елітного" підрозділу "Штурмовий корпус", імовірно, були кинуті в бій після порівняно невеликої підготовки.

"Це ледь навчені війська під командуванням російських офіцерів, яких вони не розуміють", — пояснив колишній командир танкового полку британської армії полковник Хаміш де Бреттон-Гордон. — Чесно кажучи, у них немає шансів. Їх кидають у м'ясорубку з невеликою ймовірністю вижити. Вони — гарматне м'ясо, і російські офіцери піклуються про них менше, ніж про своїх власних людей".

Нагадаємо, що КНДР готує до виправляння в Росію нову партію солдатів, за даними New York Times.

Також повідомлялося, що в ССО показали, як відбивали штурм солдатів КНДР у Курській області.