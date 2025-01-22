У мережі з'явилося фото нового ешелону з північнокорейськими САУ M1989 Koksan (фото)

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, надалі варто очікувати появи на українських фронтах північнокорейських РСЗВ.

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Уранці 22 січня російські пабліки поширили фотографії з, імовірно, САУ M1989 Koksan на території Росії у складі ешелону. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний Спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, ці далекобійні артилерійські системи активно застосовуються, головним чином на Лиманському напрямку.

Коваленко додав, що в умовах гострого дефіциту далекобійної ствольної артилерії 170-мм САУ M1989 Koksan може стати заміною 2С4 САУ "Тюльпан", які за три роки повномасштабної війни в Україні зазнали критичних втрат.

САУ M1989 Koksan

Військовий оглядач припускає, що надалі варто очікувати появи на українських фронтах північнокорейських РСЗВ.

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М1989 Коксан

САУ Koksan (відома також як "гармата Чучхе"), за даними дослідницької організації Janes, встановлюється на шасі китайського танка Type 59 або радянських T-54/T-55.

маса — 40 000 кг;

екіпаж — до 6 осіб;

калібр — 170 мм;

скорострільність — 1-2 снаряди за п'ять хвилин.

Нагадаємо, що Данія "майже негласно" поставила Україні САУ "Гвоздика".

Також повідомлялося, що в ССО показали, як відбивали штурм солдатів КНДР у Курській області, який тривав 8 годин.

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