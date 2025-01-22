"Майже негласно": Данія поставила Україні САУ "Гвоздика" (фото)

Постачання Данії могли бути отримані із запасів колишніх країн Варшавського договору, таких як Польща або Чехія, які раніше передавали Україні старі 2С1.

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21 січня гендиректор данської компанії Risk Intelligence Ганс Тіно Хансен повідомив, що Міноборони країни без зайвого розголосу додало гаубиці "Гвоздика" до списку військових постачань Україні. Про це повідомляється у соцмережі X.

Скріншот, опублікований Гансом Тіно Гансеном

"Невеликий сюрприз — майже негласно — передали Міністерству оборони список обладнання, переданого Україні. 122-мм САУ "Гвоздика", кількість, а також інформація про походження не розкриваються", — написав у соцмережі гендиректор компанії Risk Intelligence Ганс Тіно Хансен.

Постачання Данії могли бути отримані із запасів колишніх країн Варшавського договору, таких як Польща або Чехія, які раніше передавали Україні старі 2С1. Це припускає можливість того, що Данія виступила як посередник у таких угодах.

Данія виділила близько 8,42 млрд євро на військову підтримку через Ukraine Fund, створений у березні 2023 року.

Фонд фінансує постачання озброєнь, навчання та матеріально-технічну підтримку Сил оборони України. Серед постачань — танки Leopard 1 і Leopard 2, берегові ракетні комплекси Harpoon і винищувачі F-16.

Самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика"

боєприпаси — 122 мм;

операційний радіус — 500 км;

максимальна швидкість — 60 км/год;

броня — 7-20 мм;

основне озброєння — 122-мм 2А31.

Гаубицю 2С1 "Гвоздика" широко використовували в усьому світі, і в період з 1968 до 1991 року було вироблено понад 10 000 одиниць. До списку нинішніх операторів входять Україна, Польща, Азербайджан і кілька африканських країн.

2С1 — перша у світі серійна гусенична САУ, що плаває, розроблена на Харківському заводі ім. Орджонікідзе. Ця система призначена для придушення і знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, а також руйнування дзотів.

Озброєння гаубиці комплектується снарядами високої вибухової сили (HE), HE/RAP, бронебійними та снарядами з хімічною зброєю.

Нагадаємо, що, за словами Володимира Зеленського, Україні для оборони від РФ потрібна мільйонна армія.

Також повідомлялося, що військовий оцінив новий російський дрон-камікадзе "КУБ-2".