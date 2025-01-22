"Почти негласно": Дания поставила Украине САУ "Гвоздика" (фото)

Поставки Дании могли быть получены из запасов бывших стран Варшавского договора, таких как Польша или Чехия, которые ранее передавали Украине подержанные 2С1.

Related video

21 января гендиректор датской компании Risk Intelligence Ханс Тино Хансен сообщил, что Минобороны страны без лишней огласки добавило гаубицы "Гвоздика" в список военных поставок Украине. Об этом сообщается в соцсети X.

Скриншот, опубликованный Хансом Тино Хансеном

"Небольшой сюрприз — почти негласно — передали Министерству обороны список оборудования, переданного Украине. 122-мм САУ "Гвоздика", количество, а также информация о происхождении не раскрываются", — написал в соцсети гендиректор компании Risk Intelligence Ханс Тино Хансен.

Поставки Дании могли быть получены из запасов бывших стран Варшавского договора, таких как Польша или Чехия, которые ранее передавали Украине подержанные 2С1. Это предполагает возможность того, что Дания выступила в качестве посредника в таких сделках.

Дания выделила около 8,42 млрд евро на военную поддержку через Ukraine Fund, созданный в марте 2023 года.

Фонд финансирует поставки вооружений, обучение и материально-техническую поддержку Сил обороны Украины. Среди поставок — танки Leopard 1 и Leopard 2, береговые ракетные комплексы Harpoon и истребители F-16.

Самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика"

боеприпасы — 122 мм;

операционный радиус — 500 км;

максимальная скорость — 60 км/ч;

броня — 7-20 мм;

основное вооружение — 122-мм 2А31.

Гаубица 2С1 "Гвоздика" широко использовалась по всему миру, и в период с 1968 по 1991 год было произведено более 10 000 единиц. В список нынешних операторов входят Украина, Польша, Азербайджан и несколько африканских стран.

2С1 — первая в мире серийная плавающая гусеничная САУ, разработана на Харьковском заводе им. Орджоникидзе. Эта система предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, а также разрушения дзотов.

Вооружение гаубицы комплектуется снарядами высокой взрывной силы (HE), HE/RAP, бронебойными и снарядами с химическим оружием.

Напомним, что, по словам Владимира Зеленского, Украине для обороны от РФ потребуется миллионная армия.

Также сообщалось, что военный оценил новый российский дрон-камикадзе "КУБ-2".