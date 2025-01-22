"Мы еще до этого не дошли": военный оценил новый российский дрон-камикадзе "КУБ-2"

Россияне, очевидно, снова пытаются копировать американские беспилотники Switchblade 600 и на этот раз достигли определенных успехов.

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Российская армия получила и уже начала применять новые ударные беспилотники "Куб-2" от концерна "Калашников". Украинский военный-аэроразведчик Александр Карпюк (Serg Marco) оценил возможности этого оружия в посте, который опубликовал в социальной сети Facebook.

По его мнению, инженеры из РФ пытались скопировать американские барражирующие боеприпасы Switchblade 600 от производителя AeroVironment. На это указывает форма планера и крыльев, в которых все плоскости служат элеронами и могут поворачивать фюзеляж в полете для более точного попадания в цель.

Антенны расположены сверху, это указывает на то, что "Куб-2" предназначен для использования с дроном-ретранслятором в отличие от Switchblade, который работает самостоятельно. Такую возможность могли еще не реализовать, но в саму форму планера она заложена.

"Можно увидеть движение в сторону запуска из тубуса, а не из катапульты, — отметил военный, — Тубусная компоновка — это плохо, если враг сможет воплотить. Мы еще до этого не добежали, у нас все еще большие, тяжелые катапульты".

Внешний вид российского дрона "Куб-2" внешне выглядит так Фото: Концерн «Калашников»

Россияне утверждают, что "Куб-2" получил две версии — "малого" и "среднего" классов. "Оба боеприпаса весят более десяти килограммов", — отметили в "Калашникове". Александр Карпюк отметил: вес боевой части предусматривает не только вес взрывчатки.

"Если они старались сделать свой Switchblade 600, то скорее всего постарались и скорировать тандемную БЧ от "Джавелина". А в "Джавелине" боевая часть весит 8,5 кг, при том что взрывчатки там — 2,7 кг. Здесь, скорее всего, будет что-то похожее", — предположил боец.

Кстати, сами россияне тоже признают сходство со Switchblade. Популярный Telegram-канал "Разработчик БПЛА" обратил внимание, что его форма предполагает запуск с установки в виде тубуса, но на фото не видно механизма, который бы позволял складывать и раскладывать крылья. Да и трубка Пито, которая выступает в передней части, должна была бы мешать. Если же запускать из переносного тубуса нельзя, то разработчики выбрали не лучшую форму с точки зрения аэродинамики.

Американские дроны Switchblade 300 и Switchblade 600 — американские дроны Switchblade 300 и Switchblade 600 Фото: Forbes

В России уже не впервые пытаются копировать Switchblade. В июне 2023 года стало известно о разработке нового ударного дрона "Вектор-120". Предполагалось, что оккупанты смогут запускать такие БПЛА из тубусов, при этом без компрессора со сжатым воздухом, как у Switchblade. Дальнейшая судьба его неизвестна, в 2024 году планировали провести первые летные испытания.

В российском НПО "Андроидные технологии" в том же году представили похожую разработку — ударный дрон "БАС-80" со складными крыльями и запуском из тубуса с помощью порохового заряда. Беспилотники сделаны из композитных материалов и якобы несут до 500 г взрывчатки. В сентябре 2023-го "БАС-80" якобы передали бойцам для испытаний на территории Украины, но с тех пор о каком-то применении таких средств информации нет.