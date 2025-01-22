"Ми ще до цього не дійшли": військовий оцінив новий російський дрон-камікадзе "КУБ-2"

Росіяни, вочевидь, знову намагаються копіювати американські безпілотники Switchblade 600 і цього разу досягли певних успіхів.

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Російська армія отримала і вже почала застосовувати нові ударні безпілотники "Куб-2" від концерну "Калашников". Український військовий-аеророзвідник Олександр Карпюк (Serg Marco) оцінив можливості цієї зброї у пості, який опублікував у соціальній мережі Facebook.

На його думку, інженери з РФ намагалися скопіювати американські баражувальні боєприпаси Switchblade 600 від виробника AeroVironment. На це вказує форма планера та крил, у яких всі площини слугують елеронами і можуть повертати фюзеляж у польоті для точнішого влучання у ціль.

Антени розташовані зверху, це вказує на те, що "Куб-2" призначений для використання з дроном-ретранслятором на відміну від Switchblade, який працює самостійно. Таку можливість могли ще не реалізувати, але в саму форму планера вона закладена.

"Можна побачити рух у сторону запуску з тубуса, а не з катапульти, — зазначив військовий. — Тубусна компоновка — це погано, якщо ворог зможе втілити. Ми ще до цього не добігли, в нас все ще великі, важкі катапульти".

Зовнішній вигляд російського дрона "Куб-2" Фото: Концерн «Калашников»

Росіяни стверджують, що "Куб-2" отримав дві версії — "малого" та "середнього" класів. "Обидва боєприпаси важать понад десять кілограмів", — зазначили у "Калашникові". Олександр Карпюк зазначив: вага бойової частини передбачає не тільки вагу вибухівки.

"Якщо вони старались зробити свій Switchblade 600, то скоріш за все постарались і скопіювати тандемне БЧ від "Джавеліна". А у "Джавеліні" бойова частина важить 8,5 кг, про тому що вибухівки там — 2,7 кг. Тут, радше за все, буде щось схоже", — припустив боєць.

До речі, самі росіяни теж визнають схожість зі Switchblade. Популярний Telegram-канал "Разработчик БПЛА" звернув увагу, що його форма передбачає запуск з установки у вигляді тубуса, але на фото не видно механізму, який би дозволяв складати та розкладати крила. Та й трубка Піто, яка виступає у передній частині, мала б заважати. Якщо ж запускати з переносного тубуса не можна, то розробники обрали не найкращу форму з погляду аеродинаміки.

Американські дрони Switchblade 300 і Switchblade 600 Фото: Forbes

У Росії вже не вперше намагаються копіювати Switchblade. У червні 2023 року стало відомо про розробку нового ударного дрона "Вектор-120". Передбачалося, що окупанти зможуть запускати такі БПЛА з тубусів, при цьому без компресора зі стисненим повітрям, як у Switchblade. Подальша доля його невідома, у 2024 році планували провести перші льотні випробування.

У російському НВО "Андроїдні технології" того ж року представили схожу розробку — ударний дрон "БАС-80" зі складними крилами та запуском із тубуса за допомогою порохового заряду. Безпілотники зроблені з композитних матеріалів та нібито несуть до 500 г вибухівки. У вересні 2023-го "БАС-80" нібито передали бійцям для випробувань на території України, але з того часу про якесь застосування таких засобів інформації немає.