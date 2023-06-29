Клонують Switchblade 300: у Росії готують новий ударний дрон "Вектор-120"

Російські конструктори запевняють, що їхній комплекс вийде зручнішим за американський у застосуванні. Поки що їх не варто боятися, оскільки розробка тільки почалася, а перші випробування заплановані на 2024 рік.

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У Росії розробляють дрон-камікадзе "Вектор-120", намагаючись скопіювати конструкцію американських Switchblade. Подробиці російському інформаційному агентству ТАСС повідомили в дослідно-конструкторському бюро "Безпілотного авіабудування".

За словами джерела, зараз інженери працюють над проектом і налагоджують виробництво деяких вузлів свого безпілотника, плануючи почати льотні випробування у 2024 році. Особливістю БПЛА стане пускова установка у вигляді тубуса, яку солдат може легко носити з собою.

Такий самий принцип використовується в комлексах Switchblade від компанії AeroViroment зі США. Розробники запевняють, начебто "Вектор-120" буде кращим за свого американського конкурента, оскільки зможе запускатися з будь-якого положення і без видимого диму, достатньо взяти одноразовий тубус і вистрілити, як із гранатомета, хоч зовні, хоч зсередини будівлі. Дрон потім розправить крила і полетить у потрібному напрямку.

У ОКБ називають швидке розгортання великою перевагою над Switchblade — "Вектор-120" нібито не потребує будь-якої підготовки до запуску. Варто зазначити, що Switchblade використовує компресор зі стисненим повітрям, який і виштовхує "розумний" боєприпас із пускової установки. Як працюватиме тубус "Вектора-120" — поки не уточнюється.

Представник ОКБ додав, що "Вектор-120" планують оснастити боєголовкою вагою від 220 до 250 г. Така кількість вибухівки нібито перевищує бойову міць ручних гранат РГД-5 і Ф-1, приблизно відповідаючи пострілу з РПГ-7. Радіус дії вибуху збираються збільшити за рахунок шрапнельних елементів. Нові дрони-камікадзе пропонують використовувати для ураження живої сили і легкої броньованої техніки, такої як БТР, БМП, бронемобілів.

"На танки замахуватися не будемо, але за умови точного і якісного управління хороший пілот зможе увігнати дрон і у верхній захист моторного відсіку танка", — заявило джерело.

Заявлені характеристики комплексу "Вектор-120":

довжина тубуса — 90 см;

діаметр тубуса — 10 см;

вага разом із дроном — 2,8 кг;

розмах крил — 1,2 м;

максимальна швидкість — до 200 км/год;

час польоту — близько 30 м.

Модель Switchblade 300 важить навіть менше — 2,7 кг включно з пусковою установкою і чохлом для перенесення. Вона оснащується боєприпасом шрапнельного типу, потужність вибуху якого еквівалентна гранаті калібру 40-мм.

Базово дрон-камікадзе тримається в повітрі до 10 хвилин, однак у 2023 році AeroViroment випустила модифікацію Switchblade 300 Block 20, яка отримала збільшену дальність і тривалість польоту. Це стало можливим завдяки встановленню літій-іонних батарей більшої місткості від компанії Amprius Technologies.

AeroViroment також розробила більш потужні дрони Switchblade 600, які використовують ЗСУ. Вони озброєні боєголовками вагою 15 кг, яку порівнюють з ракетою ПТРК Javelin за ефективністю ураження техніки.