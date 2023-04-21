ЗСУ почали бити окупантів дронами-камікадзе Switchblade 600 (відео)

Один Switchblade 600 вже прилетів до російських військових на передовій, чим сильно здивував їх.

Related video

Збройні сили України почали атакувати російські війська американськими дронами-камікадзе Switchblade 600. Про це повідомляє портал "Мілітарний", посилаючись на відеоролик, опублікований росіянами.

Російські військові зняли на камеру останки ударного дрона, які вдалося захопити під час бойових дій. Вони не змогли ідентифікувати модель БПЛА, проте українські аналітики впізнали в ній Switchblade 600 за низкою деталей: формою крил, зовнішнім виглядом корпусу та дизайном гвинта. Ушкодження свідчать, що дрон таки долетів до цілі і підірвав бойову частину.

Switchblade 600 — це ударний безпілотник тактичного рівня від американської компанії AeroVironment, що працює за принципом боєприпасу, що барражує. Він оснащений боєголовкою вагою 15 кг, яка за ефективністю порівнянна з ракетою комплексу Javelin, а отже, може вражати важку техніку ЗС РФ.

Дрон запускається зі спеціального тубуса, після чого розправляє крила та запускає двигун у задній частині корпусу. Тривалість польоту БПЛА становить близько 40 хвилин, за цей час він може подолати 40 км і ще близько 20 хвилин кружляти над вибраним районом у пошуках цілі. Switchblade 600 визначає цілі за допомогою високоякісних камер та передає відео оператору, який віддає команду атакувати. Максимальна дальність поразки – 90 км.

Ще у жовтні 2022 року міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що США пообіцяли відправити в Україну партію Switchblade 600. З їхньою допомогою українська влада хотіла позбавити переваги Росію, яка отримала близько 2400 дронів-камікадзе від Ірану.

У лютому писали, що США відправили Україні партію модернізованих Switchblade 600 у рамках пакету військової допомоги на суму $2 млрд. Нова версія отримала потужнішу боєголовку вагою 22,7 кг.