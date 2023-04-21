ВСУ начали бить оккупантов дронами-камикадзе Switchblade 600 (видео)

Один Switchblade 600 уже прилетел к российским военным на передовой, чем сильно их удивил.

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Вооруженные силы Украины начали атаковать российские войска американскими дронами-камикадзе Switchblade 600. Об этом сообщает издание "Милитарный", ссылаясь на видеоролик, опубликованный россиянами.

Российские военные сняли на камеру останки ударного дрона, которые удалось захватить во время боевых действий. Они не смогли идентифицировать модель БПЛА, однако украинские аналитики опознали в ней Switchblade 600 по ряду деталей: форме крыльев, внешнему виду корпуса и дизайну винта. Повреждения свидетельствуют о том, что дрон таки достиг цели и подорвал боевую часть.

Switchblade 600 — это ударный беспилотник тактического уровня от американской компании AeroVironment, работающий по принципу барражирующего боеприпаса. Он оснащен боеголовкой весом 15 кг, которая по эффективности сравнима с ракетой комплекса Javelin, а значит может поражать тяжелую технику ВС РФ.

Дрон запускается из специального тубуса, после чего расправляет крылья и запускает двигатель в задней части корпуса. Продолжительность полета БПЛА составляет около 40 минут, за это время он может преодолеть 40 км и еще около 20 минут кружить над выбранным районом в поисках цели. Switchblade 600 определяет цели с помощью высококачественных камер и передает видео оператору, который отдает команду атаковать. Максимальная дальность поражения — 90 км.

Еще в октябре 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что США пообещали отправить в Украину партию Switchblade 600. С их помощью украинские власти хотели лишить преимущества Россию, которая получила около 2400 дронов-камикадзе от Ирана.

В феврале писали, что США отправили Украине партию модернизированных Switchblade 600 в рамках пакета военной помощи на сумму $2 млрд. Новая версия получила более мощную боеголовку весом 22,7 кг.