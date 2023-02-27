ВСУ получат обновленный Switchblade 600 и дроны для разведки: что о них известно (видео)

Появились подробности о беспилотниках, которые Вашингтон предоставит Украине в рамках очередного пакета военной помощи.

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Фокус уже сообщал, что США выделят $2 млрд в рамках очередного пакета военной помощи Украине для борьбы с российской агрессией. И вот теперь сайт ProstoMOB публикует подробности поставок дронов, которые получит ВСУ.

Самым убойным из них будет обновленная модель Switchblade 600, которая отлично зарекомендовала себя на фронте. В свежей версии дрона-камикадзе увеличился вес боеприпаса, который теперь составляет 22,7 кг. Сам дрон-убийца теперь разгоняется до 185 км/ч и способен поражать цели на расстоянии в 60 км.

[ + – ] Switchblade 600 - обновленная и более мощная версия Switchblade 300 Фото: Соцсети

Дрон ALTIUS-600 — это средство борьбы с оккупантами "два в одном". БПЛА может выполнять как задачи по разведке, так и при необходимости переоборудоваться под дрон-камикадзе. ALTIUS-600 запускается прямо с пикапа благодаря установке PILS либо с использованием трубы CLT.

[ + – ] ALTIUS-600 это средство борьбы с оккупантами "два в одном" Фото: Соцсети

Так же США предоставят Украине хорошо известные разведывательные дроны Puma 20. Это очень мощный беспилотник, способный продержаться в воздухе до 14 ч и брать на свой борт почти 13,5 кг полезной нагрузки в виде разведывательного оборудования.

[ + – ] Puma 20 очень мощный беспилотник, способный продержаться в воздухе до 14 часов Фото: Соцсети

Но самым интригующим в пакете поставок является БПЛА CyberLux K8. О нем мало что известно на данный момент.

[ + – ] CyberLux K8 - быстрый дрон с мощной профессиональной камерой Фото: Соцсети

Но по некоторым данным, он может разгоняться до 160 км/ч и оснащаться мощнейшей полноформатной камерой MONEY SHOT X8.

[ + – ] С помощью этого дрона в мирной жизни снимают киношедевры Фото: Соцсети

С помощью этого дрона в мирной жизни снимают кино, рекламу и различные спортивные мероприятия, например, авторалли. Теперь "голливудский" беспилотник послужит для нужд украинской армии и от него не уйдет даже самая скоростная единицы врага.

[ + – ] Возможности CyberLux K8

Ранее Фокус писал, что военные дроны научились распознавать лица людей: чем это грозит.