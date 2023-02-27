ВСУ получат обновленный Switchblade 600 и дроны для разведки: что о них известно (видео)
Появились подробности о беспилотниках, которые Вашингтон предоставит Украине в рамках очередного пакета военной помощи.
Фокус уже сообщал, что США выделят $2 млрд в рамках очередного пакета военной помощи Украине для борьбы с российской агрессией. И вот теперь сайт ProstoMOB публикует подробности поставок дронов, которые получит ВСУ.
Самым убойным из них будет обновленная модель Switchblade 600, которая отлично зарекомендовала себя на фронте. В свежей версии дрона-камикадзе увеличился вес боеприпаса, который теперь составляет 22,7 кг. Сам дрон-убийца теперь разгоняется до 185 км/ч и способен поражать цели на расстоянии в 60 км.
Дрон ALTIUS-600 — это средство борьбы с оккупантами "два в одном". БПЛА может выполнять как задачи по разведке, так и при необходимости переоборудоваться под дрон-камикадзе. ALTIUS-600 запускается прямо с пикапа благодаря установке PILS либо с использованием трубы CLT.
Так же США предоставят Украине хорошо известные разведывательные дроны Puma 20. Это очень мощный беспилотник, способный продержаться в воздухе до 14 ч и брать на свой борт почти 13,5 кг полезной нагрузки в виде разведывательного оборудования.
Но самым интригующим в пакете поставок является БПЛА CyberLux K8. О нем мало что известно на данный момент.
Но по некоторым данным, он может разгоняться до 160 км/ч и оснащаться мощнейшей полноформатной камерой MONEY SHOT X8.
С помощью этого дрона в мирной жизни снимают кино, рекламу и различные спортивные мероприятия, например, авторалли. Теперь "голливудский" беспилотник послужит для нужд украинской армии и от него не уйдет даже самая скоростная единицы врага.
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