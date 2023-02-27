ЗСУ отримають оновлений Switchblade 600 та дрони для розвідки: що про них відомо

З'явилися подробиці про безпілотники, які надасть Вашингтон Україні в межах чергового пакету військової допомоги.

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Фокус уже повідомляв, що США виділять $2 млрд у межах чергового пакету військової допомоги Україні для боротьби з російською агресією. Й ось тепер сайт ProstoMOB публікує подробиці поставок дронів, які отримає ЗСУ.

Найбільш забійним із них буде оновлена модель Switchblade 600, яка відмінно зарекомендувала себе на фронті. У свіжій версії дрона-камікадзе збільшилася вага боєприпасу, який тепер складає 22,7 кг. Сам дрон-убивця тепер розганяється до 185 км/год і здатний уражати цілі на відстані 60 км.

[ + – ] Switchblade 600 — оновлена і потужніша версія Switchblade 300 Фото: Соцмережi

Дрон ALTIUS-600 — це засіб боротьби з окупантами "два в одному". БПЛА може виконувати як завдання розвідки, так і за необхідності переобладнатися під дрон-камікадзе. ALTIUS-600 запускається прямо з пікапа завдяки установці PILS або з використанням труби CLT.

[ + – ] ALTIUS-600 це засіб боротьби з окупантами "два в одному" Фото: Соцмережi

Також США нададуть Україні добре відомі розвідувальні дрони Puma 20. Це дуже потужний безпілотник, здатний протриматися в повітрі до 14 год і брати на свій борт майже 13,5 кг корисного навантаження у вигляді розвідувального обладнання.

[ + – ] Puma 20 дуже потужний безпілотник, здатний протриматися у повітрі до 14 годин Фото: Соцмережi

Але найбільш інтригувальним у пакеті постачання є БПЛА CyberLux K8. Про нього мало що відомо зараз.

[ + – ] CyberLux K8 — швидкий дрон із потужною професійною камерою Фото: Соцмережi

Але, за деякими даними, він може розганятися до 160 км/год та оснащуватися потужною повноформатною камерою MONEY SHOT X8.

[ + – ] За допомогою цього дрона в мирному житті знімають кіношедеври Фото: Соцмережi

За допомогою цього дрона в мирному житті знімають кіно, рекламу та різноманітні спортивні заходи, наприклад, авторалі. Тепер "голлівудський" безпілотник слугуватиме для потреб української армії і від нього не втече навіть найшвидша одиниця ворога.

[ + – ] Можливості CyberLux K8

Раніше Фокус писав, що військові дрони навчилися розпізнавати обличчя людей: чим це загрожує.