ЗСУ отримають оновлений Switchblade 600 та дрони для розвідки: що про них відомо
З'явилися подробиці про безпілотники, які надасть Вашингтон Україні в межах чергового пакету військової допомоги.
Фокус уже повідомляв, що США виділять $2 млрд у межах чергового пакету військової допомоги Україні для боротьби з російською агресією. Й ось тепер сайт ProstoMOB публікує подробиці поставок дронів, які отримає ЗСУ.
Найбільш забійним із них буде оновлена модель Switchblade 600, яка відмінно зарекомендувала себе на фронті. У свіжій версії дрона-камікадзе збільшилася вага боєприпасу, який тепер складає 22,7 кг. Сам дрон-убивця тепер розганяється до 185 км/год і здатний уражати цілі на відстані 60 км.
Дрон ALTIUS-600 — це засіб боротьби з окупантами "два в одному". БПЛА може виконувати як завдання розвідки, так і за необхідності переобладнатися під дрон-камікадзе. ALTIUS-600 запускається прямо з пікапа завдяки установці PILS або з використанням труби CLT.
Також США нададуть Україні добре відомі розвідувальні дрони Puma 20. Це дуже потужний безпілотник, здатний протриматися в повітрі до 14 год і брати на свій борт майже 13,5 кг корисного навантаження у вигляді розвідувального обладнання.
Але найбільш інтригувальним у пакеті постачання є БПЛА CyberLux K8. Про нього мало що відомо зараз.
Але, за деякими даними, він може розганятися до 160 км/год та оснащуватися потужною повноформатною камерою MONEY SHOT X8.
За допомогою цього дрона в мирному житті знімають кіно, рекламу та різноманітні спортивні заходи, наприклад, авторалі. Тепер "голлівудський" безпілотник слугуватиме для потреб української армії і від нього не втече навіть найшвидша одиниця ворога.
Раніше Фокус писав, що військові дрони навчилися розпізнавати обличчя людей: чим це загрожує.