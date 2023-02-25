Военные дроны научились распознавать лица людей: чем это грозит

Компания RealNetworks выполнила контракт по адаптации системы SAFR для военных БПЛА. Стоимость сделки составила $729 056.

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Военные в США получили дроны, которые могут распознавать лица людей с высоты птичьего полета. Издание Popular Mechanics рассказывает, что новая технология может изменить на поле боя.

Согласно контракту, в 2021 году Министерство обороны США заказало для Военно-воздушных сил систему распознавания лиц, которой можно оснастить автономные беспилотные летательные аппараты. Разработкой занялась американская компания RealNetworks, базирующаяся в Сиэтле. Заказ был выполнен декабре 2022 года, сумма сделки составила $729 056.

В описании контракта RealNetworks пообещала адаптировать свою платформу распознавания лиц SAFR для военных БПЛА, используемых для разведки, наблюдения и других операций. Для этого ПО необходимо было интегрировать с аппаратной и программной "начинкой" беспилотника, подключить к бортовому компьютеру, системам связи и дистанционного управления. Инженеры отметили, что платформа позволит операторам анализировать данные удаленно, а дронам — автономно реагировать в реальном времени. Таким образом летательный аппарат сможет различать друзей и врагов, а также находить конкретных людей.

Армия США не единственная, кто пытается совместить беспилотные технологии с распознаванием лиц. Например, в 2019 году компания AnyVision из Израиля подала заявку на патент технологии, заставляющей дроны искать ракурсы для съемки людей с целью их дальнейшей идентификации. Разработчики объяснили, что при попытке распознавать лица с помощью камер БПЛА возникают некоторые проблемы, в первую очередь это низкое качество снимков и неудобные углы.

В Дубае полиция уже использует дроны, оснащенные системой распознавания лиц, для отслеживания нарушителей правил дорожного движения. В США полиции хочет использовать похожую технологию, но пока ее внедрению активно противятся защитники конфиденциальности. Кроме того, американские эксперты считают, что системы распознавания лиц достаточно неточные и могут приводить к ложным арестам. В случае же с военными дронами на кону стоит не свобода, а жизни людей.

Недавно Украину раскритиковали за использование ИИ Clearview AI для опознания тел оккупантов. Система содержит 20 млрд снимков людей, которые позволяют идентифицировать их по изображениям. Эксперты утверждают, что технологии распознавания лиц не дают стопроцентную точность, но при этом могут нарушать права людей: как живых, так и мертвых.