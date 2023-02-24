США в годовщину войны объявили о пакете помощи на 2 миллиарда долларов: что получат ВСУ

В американском ведомстве заявили, что мир продолжит стоять рядом с Украиной, пока война, начатая Россией, не будет закончена. Новый пакет оборонительной поддержки направлен на повышение боеспособности украинской армии.

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В США предоставили Украине новый пакет помощи приуроченный к годовщине полномасштабной войны, которую развязала Российская Федерация во главе с президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте Департамента обороны США.

Ровно год прошло с момента, как президент России отдал приказ ввести войска на территорию Украины. Это сплотило весь цивилизованный мир, и Украина начала бороться за свою свободу и независимость на поле боя.

"Сегодня Министерство обороны (МО) объявляет о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами храбрых защитников Украины и укрепить противовоздушную оборону Украины. Этот пакет, который составляет 2 миллиарда долларов, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в рамках нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

В этом пакете США выделили для украинских защитников беспилотные системы, оборудование для обнаружения противодействия БПЛА, а также запасы боеприпасов для артиллерии. Все это по мнению Пентагона повысит боеспособность ВСУ, а те в свою очередь отразят российскую агрессию.

Новый пакет помощи от США включает:

боеприпасы для HIMARS;

снаряды для 155-мм артиллерии;

боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;

беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20 UAS;

противодроновое оборудование;

средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США рассматривают возможность поставки Украине истребителей пятого поколения. Все это в рамках обеспечения долгосрочных нужд Киева.

Также 23 февраля в Минобороны Финляндии заявили, что страна поможет Украине разминировать территории с помощью танков Leopard. В правительстве отметили, что это уже 13-й пакет помощи для Украины, и общая сумма вскоре достигнет 750 миллионов евро.