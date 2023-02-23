США рассматривают возможность поставки Украине истребителей пятого поколения, — Госдеп

Заместитель госсекретаря Нуланд заявила, что Вашингтон вместе с Киевом думают об "армии будущего". По ее словам, 24 февраля США объявят новый пакет санкций против РФ.

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Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность поставок истребителей пятого поколения Украине. В частности, в рамках обеспечения долгосрочных нужд Киева. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд.

"Мы рассматриваем не только то, что Украине понадобится для немедленной борьбы, но мы также думаем вместе с украинцами об украинской армии будущего", — сказала Нуланд.

Она не стала говорить о конкретных возможностях, которые США могут предоставить в ближайшее время или долгосрочной перспективе. Однако Нуланд предположила, что такие типы вооружения могут быть предоставлены для сдерживания.

"Если мы думаем об армии, чтобы иметь возможность удержать Россию от повторной агрессии, Украина должна иметь сложную устойчивую ПВО. Им понадобится гораздо более сильная оборона границ, лучшие радары и заблаговременное предупреждение, чтобы быть уверенными, что Россия не сможет вторгнуться снова", — сказала заместитель госсекретаря.

Италия рассматривает возможность передать Украине пять боевых самолетов, сообщило 20 февраля издание La Reppublica. Речь идет о самолетах Tornado и AMX. Впрочем, также отмечается, что самолеты Италия сможет передать только при условии, что она не станет первой страной, которая будет передавать Украине боевое оружие такого типа.

20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина может получить первые западные истребители в течение ближайших двух месяцев. По словам чиновника, поставки Украине в сотню самолетов являются реалистичным прогнозом, но сначала речь пойдет о десятках истребителей.