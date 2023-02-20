Италия готова передать Украине 5 истребителей-бомбардировщиков, но при одном условии — СМИ

Речь идет о двух видах самолетов, находящихся на вооружении в армии Италии. В будущем Рим может передать еще большее количество таких истребителей.

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Италия рассматривает возможность передать Украине пять боевых самолетов. Об этом сообщает La Reppublica.

По информации издания, речь идет о самолетах Tornado и AMX. Впрочем, также отмечается, что самолеты Италия сможет передать только при условии, что она не станет первой страной, которая будет передавать Украине боевое оружие такого типа.

Также правительство Италии рассматривает возможность проведения международной конференции по реконструкции и восстановлению Украины.

Tornado – это двухместный многоцелевой боевой реактивный двухмоторный самолет третьего поколения с крылом переменной стреловидности. Сменная геометрия крыла обеспечивает минимально возможное сопротивление воздуха во время маневров на разных высотах. Tornado был разработан в 70-х годах прошлого столетия. До конца 90-х он находился на вооружении британских и итальянских ВВС.

AMX – штурмовик, разработанный совместно Бразилией и Италией в 80-х годах прошлого столетия. До конца 90-х он находился на вооружении ВВС Италии. Всего было произведено около 200 таких боевых машин.

18 февраля западные СМИ сообщали, что 5 членов Палаты представителей США оказывают прямое давление на президента Джо Байдена, чтобы он предоставил Украине истребители F-16. По их словам, F-16 и другие истребители снабдят Украину высокомобильной платформой, с которой можно будет атаковать ракеты РФ класса "воздух-воздух" и беспилотники.

Напомним, что 31 января 2022 года "Голос Америки" сообщил, что президент США Джо Байден на вопросы медийщиков о предоставлении Украине истребителей F-16 ответил: "Нет".