Італія готова передати Україні 5 винищувачів-бомбардувальників, але за однієї умови, — ЗМІ

Йдеться про два види літаків, які є на озброєнні в армії Італії. У майбутньому Рим може передати ще більше таких винищувачів.

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Італія розглядає можливість передати Україні пʼять бойових літаків. Про це повідомляє La Reppublica.

За інформацією видання, йдеться про літаки Tornado й AMX. Втім також зазначається, що літаки Італія зможе передати лише за умови, що вона не стане першою країною, яка передаватиме Україні бойову зброю такого типу.

Зазначається також, що уряд Італії розглядає можливість проведення міжнародної конференції з реконструкції та відновлення України.

Tornado — це двомісний багатоцільовий бойовий реактивний двомоторний літак третього покоління з крилом змінної стрілоподібності. Змінна геометрія крила забезпечує мінімально можливий опір повітря під час маневрів на різних висотах. Tornado був розроблений у 70-х роках минулого століття. До кінця 90-х він перебував на озброєнні британських та італійських ВПС.

AMX — штурмовик, розроблений спільно Бразилією та Італією у 80-х роках минулого століття. До кінця 90-х він перебував на озброєнні ВПС Італії. Усього було вироблено близько 200 таких бойових машин.

18 лютого західні ЗМІ повідомляли, що 5 членів Палати представників США чинять прямий тиск на президента Джо Байдена, щоб він надав Україні винищувачі F-16. За їхніми словами, F-16 та інші винищувачі забезпечать Україну високомобільною платформою, з якої можна буде атакувати ракети РФ класу "повітря-повітря" та безпілотники.

Нагадаємо, що 31 січня 2022 року "Голос Америки" повідомив, що президент США Джо Байден на запитання медійників про надання Україні винищувачів F-16 відповів: "Ні".