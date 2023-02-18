Демократи та республіканці об'єдналися у питанні постачання Україні F-16, – Politico

За словами американських законодавців, наявність сучасних бойових літаків може виявитися вирішальною для контролю над повітряним простором України цього року.

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П'ять членів Палати представників Сполучених Штатів Америки чинять прямий тиск на президента США Джо Байдена, щоб він надав Україні винищувачі F-16. Про це пише Politico.

Журналістам удалося отримати доступ до листа, в якому представники обох партій вказують на необхідність постачання Україні літаків. Законодавці зазначають, що наявність авіації може виявитися вирішальною для контролю над повітряним простором України цього року.

"Надання таких літаків необхідно, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо у світлі відновлення російських наступальних операцій та з урахуванням очікуваного збільшення масштабів бойових дій", — йдеться у посланні.

Під листом, організованим демократом зі штату Мен Джаредом Голденом, поставили свої підписи демократи Джейсон Кроу з Колорадо та Кріссі Хулахан із Пенсільванії, а також республіканці Тоні Гонсалес із Техасу та Майк Галлахер із Вісконсіна.

За словами членів Палати представників, F-16 та інші винищувачі четвертого покоління забезпечать Україну високомобільною платформою, з якої можна буде атакувати ракети РФ класу "повітря-повітря" та безпілотники.

Окрім того, сучасна авіація допоможе захищати українські наземні сили, коли вони вступають у бій із ЗС РФ, а також атакувати російські винищувачі.

Нагадаємо, що 31 січня "Голос Америки" повідомив, що президент США Джо Байден на запитання журналістки про постачання Україні винищувачів F-16 відповів: "Ні". При цьому журналіст видання Остап Яріш зазначив, що Байден на той момент виходив з вертольота і не уточнював свою відповідь.

Фокус також писав про те, що 31 січня міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував відмову президента США Джо Байдена надати ЗСУ винищувачі. За словами голови Міноборони, всі види військової допомоги, про яку просив Київ у Заходу, проходили через цей етап.