"Один-два месяца": Резников анонсировал поставки западных истребителей в Украину

По словам главы Минобороны, союзники, анонсируя о готовности учить украинские экипажи, уже могли принять решение об отправке авиации.

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Украина может получить первые западные истребители в течение ближайших двух месяцев. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Бабель", опубликованному 20 февраля.

"Что касается самолетов, мне кажется, они созрели. Некоторые страны уже говорят о готовности учить наши экипажи. А когда они готовы учить, это значит, что дальше остаются технические вопросы. Мое ощущение – это вопрос месяцев. И когда я говорю "месяцев", это один-два", — рассказал глава оборонного ведомства.

По словам Резникова, поставка Украине до сотни самолетов является реалистичным прогнозом, но сперва речь будет идти о десятках истребителей.

"Конечно, мы сперва будем бороться за полсотни, а потом за сотню. Реалистично, если бы у нас была сотня самолетов с разными возможностями выполнения задач – это был бы неплохой кейс. И он реалистичен, потому что каждая страна может дать 10—15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность", — отметил Резников.

Поставки истребителей Украине

Напомним, 18 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на самолетах НАТО в Великобритании.

Риши Сунак отметил, что обеспечение тех или иных типов самолетов сопряжено с рядом сложностей. По словам премьера, Великобритания поддержит союзников, которые решат отправить Украине свои истребители.

Днем ранее, 17 февраля, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава рассмотрит вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении польской армии, и готовы присоединится к коалиции по предоставлению Украине самолетов F-16.

Также 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос поставок западных истребителей намного сложнее, чем поставки танков. Глава государства подчеркнул, что украинская власть вместе с западными партерами будет работать над созданием "самолетной коалиции".

15 февраля глава Минобороны Германии Борис Писториус 15 февраля заявлял, что в настоящее время приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной, а не поставка западных истребителей.

Также напомним, 9 февраля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что переговоры о поставках западных истребителей Украине проходят "за закрытыми дверями", так как это не та тема, которая может обсуждаться публично.