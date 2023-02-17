Работаем над созданием "самолетной коалиции": Зеленский на пресс-конференции с Рютте

Украинский лидер отметил, что вопрос с западными истребителями намного сложнее, чем поставки танков, но власти будут над этим работать. Премьер-министр Нидерландов отметил, что вопрос с истребителями будет решен.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос поставок украинским военных западных истребителей нуждается в дальней проработке. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте после их переговоров в Киеве, сообщает "Интерфакс".

Зеленский заявил, что вопрос поставок западных истребителей намного сложнее, чем поставки танков. Глава государства подчеркнул, что украинская власть вместе с западными партерами будет работать над созданием "самолетной коалиции".

"Мы начали разговор о тренировках. Это вопрос ко всему миру, потому что это зависит не от одной страны. Это вопрос многих составляющих. Украина настойчива в тех вещах, которые защищают наши ценности. Будем верить, что в этом направлении мы будем иметь результат", — сказал президент.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что вопрос с истребителями будет также решен, как это произошло с поставками западных танков.

"Мы раньше видели, когда достигали решений относительно танков и самоходной артиллерии. Будем верить, что удастся это решить, как это удалось с танками. Будем считать, что будут поставки и тренировки, но я не готов пока говорить на эту тему. Нидерланды склоняются, чтобы поставить эти самолеты. Но дальше я об этом не говорил бы, потому что это может не помочь достичь решения", — сказал Рютте.

Напомним, 9 февраля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что переговоры о поставках западных истребителей Украине проходят "за закрытыми дверями", так как это не та тема, которая может обсуждаться публично.

Кроме того глава Минобороны Германии Борис Писториус 15 февраля заявлял, что в настоящее время приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной, а не поставка западных истребителей.