Працюємо над створенням "літакової коаліції": Зеленський на пресконференції з Рютте

Український лідер зазначив, що питання із західними винищувачами набагато складніше, ніж постачання танків, але влада буде над цим працювати. Прем'єр-міністр Нідерландів зазначив, що питання із винищувачами буде вирішено.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання постачання українським військовим західних винищувачів потребує подальшого опрацювання. Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте після їхніх переговорів у Києві, повідомляє "Інтерфакс".

Зеленський заявив, що питання постачання західних винищувачів набагато складніше, ніж постачання танків. Глава держави наголосив, що українська влада разом із західними партерами працюватиме над створенням "літакової коаліції".

"Ми розпочали розмову про тренування. Це питання до всього світу тому, що це залежить не від однієї країни. Це питання багатьох складових. Україна наполеглива у тих речах, які захищають наші цінності. Будемо вірити, що в цьому напрямі ми матимемо результат", — сказав президент.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що питання з винищувачами буде також вирішене, як це сталося з поставками західних танків.

"Ми раніше бачили, коли досягали рішень щодо танків та самохідної артилерії. Будемо вірити, що вдасться це вирішити, як це вдалося з танками. Вважатимемо, що будуть поставки та тренування, але я не готовий поки говорити на цю тему. Нідерланди схиляються, щоб поставити ці літаки. Але далі я про це не говорив би, бо це може не допомогти досягти рішення", — сказав Рютте.

Нагадаємо, 9 лютого прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляв, що переговори про постачання західних винищувачів Україні відбуваються "за зачиненими дверима", оскільки це не та тема, яка може обговорюватись публічно.

Крім того, голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус 15 лютого заявляв, що в даний час пріоритетним завданням є забезпечення безпеки повітряного простору над Україною, а не постачання західних винищувачів.