Проходять за зачиненими дверима: Нідерланди розповіли про переговори щодо винищувачів для України

Прем'єр Нідерландів Рютте підтвердив, що держава не має табу в питанні постачання озброєнь українській армії.

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Переговори про постачання західних винищувачів Україні відбуваються "за зачиненими дверима", оскільки ця тема не та, яку можна обговорювати публічно. Про це в четвер, 9 лютого, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє CNN.

"Я не можу сказати, чи станеться це (постачання літаків Україні) коли-небудь. Але це обговорення, які відбуваються за зачиненими дверима. І це не те, що ви можете робити публічно", — сказав Рютте в кулуарах зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Видання зазначає, що Нідерланди перебувають у групі країн, які заявляють, що вони готові надати винищувачі Україні.

"Ми не говоримо "ні". Але раніше ми також не говорили "ні" іншим системам озброєння. Ми навіть дещо йдемо вперед, коли справа доходить до такого типу постачання", — заявив Рютте.

Прем'єр Нідерландів додав, що він підтверджує позицію держави щодо "відсутності табу" щодо постачання зброї Україні доти, доки не перетинається "червона лінія" у вигляді протистояння НАТО з Росією.

Нагадаємо, 9 лютого уряд Польщі заявив, що держава погоджується відправити Україні винищувачі для потреб Збройних сил, проте не з перших країн.

Зі свого боку міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що найближчим часом не варто чекати на постачання західних винищувачів для української армії, оскільки цей процес може тривати кілька місяців.