Воллес розповів, коли Британія надасть Україні винищувачі

Міністр оборони дотримується думки, що Лондон має відправляти Києву авіацію вже після завершення війни, щоб забезпечити безпеку надалі.

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Голова Міністерства оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що найближчим часом не варто чекати на постачання західних винищувачів для української армії, оскільки цей процес може тривати кілька місяців. Про це він заявив під час свого інтерв'ю ВВС.

Він зазначив, що Великобританія зараз зосереджена на прикритті українського неба іншими способами, а саме ракетами та безпілотниками.

Воллес відкинув пропозицію колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона про негайне постачання Україні 100 бойових літаків Typhoon, оскільки це "нереалістично". Міністр заявив, що літаки, які отримає Україна, не будуть обладнані для атак із наземних цілей.

Крім того, Воллес заявив, що для передачі Україні винищувачів Typhoon потрібна згода багатьох країн, які брали участь у їх розробці та виробництві.

Міністр оборони Британії також дав зрозуміти, що для нього дуже важливо забезпечити захист своєї країни та союзників по блоку НАТО. Воллес дотримується думки, що Великобританія має надати Україні літаки вже після війни, щоб забезпечити безпеку надалі.

"Перше, що треба визнати, що це не своєрідне негайне "дивіться і дайте цілу партію літаків", — сказав міністр, додавши, що йдеться не просто про буксирування літаків до кордону, і що реактивним винищувачам потрібна "помічниця", на кшталт тих, що використовуються у гонках Формули-1

"Великобританія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти у багатьох відносинах, намагаючись досягти ефекту", — заявив Воллес.

Він наголосив, що також зобов'язаний захищати береги Великобританії та її мешканців.

"І у мене є зобов'язання допомогти Україні, тому якби я віддав усі винищувачі та всі танки, це означало б вивести їх з Естонії та з Великобританії, а тут теж багато зобов'язань", — сказав голова британського Міноборони.

Нагадаємо, 8 лютого посольство Росії в Лондоні заявило, що постачання британських винищувачів українській стороні нібито призведе до "військово-політичних наслідків" для Європи та всього світу.

Також повідомлялося, що 7 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ще раз вирішив відповісти на запитання, чому його країна не збирається найближчим часом надавати Україні літаки F-16.