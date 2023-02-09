Проходят за закрыми дверями: Нидерланды рассказали о переговорах по истребителям для Украины

Премьер Нидерландов Рютте подтвердил, что у государства нет табу в вопросе поставок вооружений украинской армии.

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Переговоры о поставках западных истребителей Украине проходят "за закрытыми дверями", так как эта тема не та, которая может обсуждаться публично. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает CNN.

"Я не могу сказать, произойдет ли это (поставки самолетов Украине) когда-нибудь. Но это обсуждения, которые проходят за закрытыми дверями. И это не то, что вы можете делать публично", — сказал Рютте в кулуарах встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Издание отмечает, что Нидерланды находится в группе стран, которые заявляют, что они готовы предоставить истребители Украине.

"Мы не говорим "нет". Но раньше мы также не говорили "нет" другим системам вооружения. Мы даже несколько идем вперед, когда дело доходит до такого типа поставок", — заявил Рютте.

Премьер Нидерландов добавил, что он подтверждает позицию государства об "отсутствии табу" в отношении поставок оружия Украине до тех пор, пока не пересекается "красная линия" в виде противостояния НАТО с Россией.

Напомним, 9 февраля правительство Польши заявило, что государство согласно отправить Украине истребители для нужд Вооруженных сил, однако не из числа первых стран.

В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время не стоит ждать поставок западных истребителей для украинской армии, поскольку этот процесс может занять несколько месяцев.