Коли небо буде безпечним: у Німеччині розповіли, коли Україна отримає танки та винищувачі

Борис Пісторіус заявив, що перш ніж говорити про постачання винищувачів, необхідно у найближчі 3-4 місяці убезпечити українське небо.

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Україна зможе одержати танки Leopard вже до кінця березня. Про це заявив голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Tagesschau.

За його словами, його трохи розчарувало те, що з європейських країн поки що лише Польща, Норвегія та Португалія пообіцяли танки Україні. Пісторіус збирається зустрітися з міністрами оборони України та Польщі, щоб обговорити це питання.

Щодо винищувачів, то міністр оборони Німеччини зазначив, що наразі пріоритетним завданням є забезпечення безпеки повітряного простору над Україною. Йдеться про постачання ППО.

"Якщо небо над Україною залишатиметься безпечним протягом найближчих трьох-чотирьох місяців, то можна буде говорити про всі подальші кроки", — сказав Пісторіус.

Крім того, політик укотре закликав збройову промисловість виробляти більше боєприпасів, навіть якщо контракти ще не підписано. За його словами, це питання "готовності та доброї волі".

Раніше Фокус писав, що у ФРН відновлять випуск боєприпасів для поставлених ЗСУ систем Gepard. Установки Gepard було знято з озброєння Німеччини у 2010 році, а самих боєприпасів до них залишилося не більше 60 тисяч. Щоб заповнити запаси, компанія Rheinmetall розпочне власне виробництво 35-мм снарядів.

Також нагадаємо, що у Німеччині не готові обговорювати гарантії безпеки для України. У Німеччині та інших країнах Заходу готові сісти за стіл переговорів для завершення війни, але Росія має продемонструвати бажання вести серйозний діалог.