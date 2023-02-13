"Поки що рано": у Німеччині не готові обговорювати гарантії безпеки для України

У Німеччині та інших країнах Заходу готові сісти за стіл переговорів для завершення війни, але Росія має продемонструвати бажання вести серйозний діалог.

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У Федеральному уряді Німеччини вважають, що поки що рано говорити про те, які саме гарантії безпеки для України можуть дати країни Заходу. Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє ntv.

Він зазначив, що Україна має інтерес, який полягає в гарантіях безпеки, щоб у майбутньому унеможливити нову агресію з боку Росії. Гебештрайт заявив, що у Берліні чудово розуміють таке прагнення. Водночас у ФРН поки що не готові говорити про те, яким чином Україні буде гарантовано безпеку в майбутньому.

Гебештрайт також сказав, що Німеччина не критикує рішення Мюнхенської безпекової конференції не запрошувати представників РФ.

Крім того, за його словами, у Німеччині та інших країнах Заходу вистачає бажання розпочати серйозні переговори, але Російська Федерація спочатку має створити умови для змістовної розмови.

В уряді Німеччини все ще впевнені, що Росія поки що не готова сідати за стіл переговорів.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 6 лютого радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія йде ва-банк — звідси мобілізація та пошуки додаткових військових ресурсів за кордоном, у країнах-союзниках, таких як Білорусь, Іран, Еритрея чи Північна Корея.

Крім того, Фокус раніше поінформував, що 7 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація веде роботу з певними країнами, закликаючи їх стати посередниками у переговорах між РФ та Україною.