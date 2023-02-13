"Пока рано": в Германии не готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины

В Германии и других странах Запада готовы сесть за стол переговоров для завершения войны, но Россия должна продемонстрировать желание вести серьезный диалог.

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В Федеральном правительстве Германии считают, что пока еще рано говорить о том, какие именно гарантии безопасности для Украины могут дать страны Запада. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, сообщает ntv.

Он отметил, что у Украины есть интерес, который заключается в гарантиях безопасности, чтобы в будущем сделать невозможным новую агрессию со стороны России. Хебештрайт заявил, что в Берлине прекрасно понимают такое стремление. Вместе с тем в ФРГ пока не готовы говорить о том, каким образом Украине будет гарантирована безопасность в будущем.

Хебештрайт также сказал, что Германия не критикует решение Мюнхенской конференции по безопасности не приглашать представителей РФ.

Кроме того, по его словам, в Германии других странах Запада хватает желания начать серьезные переговоры, но Российская Федерация сначала должна создать условия для содержательного разговора.

В правительстве Германии все еще уверены, что Россия пока не готова садиться за стол переговоров.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 6 февраля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия идет ва-банк — отсюда мобилизация и поиски дополнительных военных ресурсов за рубежом, в странах-союзниках, таких, как Беларусь, Иран, Эритрея или Северная Корея.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 7 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация ведет работу с определенными странами, призывая их стать посредниками в переговорах между РФ и Украиной.