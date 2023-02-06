"Идет ва-банк": РФ свозит все военные ресурсы, которые остались, — Подоляк (видео)
По словам советника главы ОП, РФ ищет военные резервы в Беларуси, Иране, Северной Корее и Эритрее. Украине нужно доказывать возможности обороняться, вести переговоры о поставках дополнительных вооружений и контратаковать.
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что продолжается борьба за инициативу, борьба за то, кто будет владеть инициативой до конца войны. Об этом сообщает "ТСН".
При этом Россия идет ва-банк — отсюда мобилизация и поиски дополнительных военных ресурсов за рубежом, в странах-союзниках, таких как Беларусь, Иран, Эритрея или Северная Корея.
Он также ответил на вопрос о том, станут ли ближайшие два-три месяца решающими в войне.
"Это звучит странно, как по мне. У нас год войны, она очень масштабная: 1400 км только прямой линии фронта", — сказал Подоляк, отметив, что это без учета возможного открытия северного фронта.
"Каждый этап — переломный. Нам нужно доказывать возможности обороняться, возможности переходить в контрнаступление, возможности накапливать ресурсы для перехода в контрнаступление и при этом еще и минимизировать потери", — сказал Подоляк.
По его словам, после двух эффективных освобождений больших территорий в Харьковской и Херсонской областях нужно было улучшить тыловое обеспечение, логистику, вести переговоры о поставках дополнительных вооружений, поскольку Россия, в свою очередь, со всех своих территорий свозит ресурсы, которые только остались. Нам нужно было тоже накопить, провести тренировки военнослужащих, накопить этот ресурс, чтобы двигаться дальше", — отметил Подоляк.
Напомним, что в Украине признали ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией. Представители правительства также обратятся с соответствующим предложениям и в зарубежные страны.
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