В Украине признали ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, власти также обратятся к зарубежным парламентам и международным организациям касательно признания российских частных военных компаний террористическими организациями.

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В понедельник, 6 февраля, Верховная Рада Украины приняла постановление о признании российской частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. Об этом сообщил лидер президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

Кроме того, украинский парламент принял обращение в международные организации и мировые парламенты о признании частных военных компаний Российской Федерации террористическими организациями.

По словам Арахамии, далее правительству предстоит работа с иностранными партнерами для внедрения аналогичного решения о российских ЧВК в каждом из государств-союзников.

"Формируем группы адвокации этих решений по странам и будем смотреть за динамикой", — написал Арахамия.

Согласно данным, опубликованным на сайте Верховной Рады Украины, решение о признании ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией подержали 333 народных депутата.

Ранее, 3 февраля, Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении основателю ЧВК "Вагнер" российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Бизнесмену вменяют тысячи военных преступлений, содеянных, в частности на территории Украины.

"Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужден за разбой, сегодня он герой России. Преступная "элита" террористического режима", — отметили в прокуратуре.

Фокус также писал о том, что 26 января Минфин США внес в санкционный список структуры и лица, связанные с российской ЧВК "Вагнер" и ее основателем Евгением Пригожиным. В ведомстве также назвали "вагнеровцев" членами крупной транснациональной преступной организации.

Напомним, что 6 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вызвал на воздушную дуэль президента Украины Владимира Зеленского. Пригожин записал видеообращение из кабины военного самолета, утверждая, что он и пилот "отбомбились по Бахмуту".