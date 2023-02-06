В Україні визнали ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією
За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, влада також звернеться до закордонних парламентів та міжнародних організацій щодо визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.
У понеділок, 6 лютого, Верховна Рада України ухвалила постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. Про це повідомив лідер президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram.
Крім того, український парламент ухвалив звернення до міжнародних організацій та світових парламентів щодо визнання приватних військових компаній Російської Федерації терористичними організаціями.
За словами Арахамії, надалі уряд має працювати з іноземними партнерами для впровадження аналогічного рішення про російських ПВК у кожній з держав-союзників.
"Формуємо групи адвокації цих рішень щодо країн і стежитимемо за динамікою", — написав Арахамія.
Згідно з даними, опублікованими на сайті Верховної Ради України, рішення про визнання ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією підтримали 333 народні депутати.
Раніше, 3 лютого, Офіс генпрокурора України повідомив про підозру засновнику ПВК "Вагнер" російському підприємцю Євгену Пригожину. Бізнесмена звинувачують у тисячах воєнних злочинів, скоєних, зокрема на території України.
"Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України і з дозволу Кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч ув'язнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він герой Росії. Злочинна "еліта" терористичного режиму", — зазначили у прокуратурі.
Фокус також писав про те, що 26 січня Мінфін США вніс до списку санкцій структури та особи, пов'язані з російською ПВК "Вагнер" та її засновником Євгеном Пригожиним. У відомстві також назвали "вагнерівців" членами великої транснаціональної злочинної організації.
Нагадаємо, що 6 січня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин викликав на повітряну дуель президента України Володимира Зеленського. Пригожин записав відеозвернення з кабіни військового літака, стверджуючи, що він і пілот "відбомбилися Бахмутом".