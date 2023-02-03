Здійснив тисячі воєнних злочинів: Офіс генпрокурора повідомив про підозру Пригожину

Правоохоронці попередили, що відповідальність понесуть і рядові "вагнерівці" — навіть ті, хто зміг втекти за кордон. Прокурори вже провели допити кількох найманців.

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Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це розповіли у пресслужбі відомства.

Слідство встановило, що Пригожин був наділений повноваженнями для залучення і навчання людей з подальшим відправленням їх на війну в Україні. Це сталося за повної підтримки чинної російської влади.

Правоохоронці заявили, що голова ПВК "Вагнер" відповідальний за тисячі воєнних злочинів.

"Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України і з дозволу Кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч ув'язнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він герой Росії. Злочинна "еліта" терористичного режиму", — йдеться у повідомленні.

Євгена Пригожина звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни — ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

В Офісі генпрокурора також попередили, що відповідальність понесуть і рядові "вагнерівці" — навіть ті, хто втік за кордон. Прокурори вже провели допити двох бойовиків, які перебувають у ЄС. Тим часом триває перевірка причетності до воєнних злочинів ще одного найманця з ПВК, який перебуває у Норвегії.

Нагадаємо, 3 лютого розвідка Британії повідомила, що РФ знизила темпи вербування та залучення "вагнерівців" у боях. За інформацією фахівців, бойовиків почали рідше відправляти на фронт через посилення конфлікту між керівництвом ПВК "Вагнер" та Міноборони РФ.

26 січня США ввели санкції проти 6 фізичних і 12 юридичних осіб, пов'язаних із найманцями з ПВК "Вагнер". Американський Мінфін вважає, що російські бойовики — це члени великої транснаціональної злочинної організації, вони постійно вчиняють серйозні злочини.