РФ знизила темпи вербування та залучення "вагнерівців" у боях, — розвідка Британії (фото)

Завербованих зеків, як вважають у відомстві, стали рідше відправляти на фронт через посилення конфлікту між керівництвом ПВК "Вагнер" та Міноборони РФ.

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Темпи вербування ув'язнених до лав ПВК "Вагнер" істотно скоротилися, і Росія стала менше залучати найманців до бойових дій в Україні. Про це йдеться у новому звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 3 лютого.

Зокрема, відомство наводить свіжу статистику Федеральної служби виконання покарань РФ, яка була оприлюднена 31 січня.

У документі сказано, що чисельність ув'язнених в Росії становить 433 тисячі осіб, що свідчить про скорочення на 6000 зеків з листопада 2022 року. Якщо зважати на дані з вересня по листопад — кількість засуджених зменшилася на 23 тисячі, що пояснюється масштабним набором людей у ПВК "Вагнер".

Проте, як вважають британські розвідники, темпи вербування зеків значно скоротилися порівняно з піком, який припав на літо-осінь 2022 року. Росія також почала рідше використовувати бойовиків ПВК "Вагнер" для штурму позицій Сил оборони України на ключових напрямках фронту.

"Значна напруженість між ПВК "Вагнер" та Міністерством оборони Росії проявляється на публіці. Конкуренція між фракціями у російській еліті, ймовірно, частково пояснює скорочення відправок завербованих зеків", — йдеться у звіті розвідки Міноборони Великобританії.

[ + – ] Росія знизила темпи вербування та залучення бойовиків ПВК "Вагнер" у бойових діях

Декількома днями раніше командування ЗСУ повідомляло про перекидання бойовиків ПВК "Вагнер на лінію фронту в Запорізькій області. Передислокація завербованих зеків на іншу ділянку передової може свідчити про підготовку ЗС РФ до нового наступу.

Інститут вивчення війни ISW у звіті від 31 січня стверджував, що введення регулярних військ ЗС РФ на зміну бойовикам ПВК "Вагнер" відстрочив кульмінацію масштабних боїв за Бахмут.