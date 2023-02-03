РФ снизила темпы вербовки и задействования "вагнеровцев" в боях, — разведка Британии (фото)

Завербованных зэков, как считают в ведомстве, стали реже отправлять на фронт из-за усиления конфликта между руководством ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ.

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Темпы вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнер" существенно сократились и Россия стала меньше задействовать наемников в боевых действиях в Украине. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 3 февраля.

В частности, ведомство приводит свежую статистику Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которая была обнародована 31 января.

В документе сказано, что численность заключенных в России составляет 433 тысяч человек, что свидетельствует о сокращении на 6000 зэков с ноября 2022 года. Если учитывать данные с сентября по ноябрь — число осужденных уменьшилось на 23 тысячи, что объясняется масштабным набором людей в ЧВК "Вагнер".

Однако, как считают британские разведчики, темпы вербовки зэков значительно сократились по сравнению с пиком, который пришелся на лето-осень 2022 года. Россия также стала реже использовать боевиков ЧВК "Вагнер" для штурма позиций Сил обороны Украины на ключевых направлениях фронта.

"Значительная напряженность между ЧВК "Вагнер" и Министерством обороны России проявляется на публике. Конкуренция между фракциями в российской элите, вероятно, частично объясняет сокращение отправок завербованных зэков", — говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

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Несколькими днями ранее командование ВСУ сообщало о переброске боевиков ЧВК "Вагнер на линию фронта в Запорожской области. Передислокация завербованных зэков на другой участок передовой может свидетельствовать о подготовке ВС РФ к новому наступлению.

Институт изучения войны ISW в отчете от 31 января утверждал, что ввод регулярных войск ВС РФ на смену боевикам ЧВК "Вагнер" отсрочил кульминацию масштабных боев за Бахмут.