Ввод регулярных войск РФ на смену "вагнеровцам" отсрочил кульминацию боев за Бахмут, — ISW

Американские аналитики не прогнозируют быстрый захват прифронтового города, но и не исключают, что командование ВСУ может отступить из Бахмута, чтобы не рисковать жизнями своих военнослужащих.

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Введение регулярных подразделений ВС РФ на смену наемникам ЧВК "Вагнер" отсрочило кульминацию наступления россиян на Бахмут. Об этом в своем отчете от 31 января пишет американский Институт изучения войны ISW.

Аналитики отмечают, что их прогноз о кульминации наступления ВС РФ на Бахмут, который был озвучен в канун Нового года, оказался неточным.

По мнению ISW, переброска регулярных подразделений армии России на смену наемникам ЧВК "Вагнер" только продлила проведение штурмовой операции на данном участке фронта, поэтому бои за прифронтовой город продолжаются.

"ISW не прогнозирует скорой сдачи Бахмута российским войскам, хотя украинское командование может предпочесть отступить, чем рисковать неприемлемыми потерями. Крайне маловероятно, что ВС РФ смогут провести внезапное окружение украинских сил в Бахмуте", — озвучили аналитики свой новый прогноз.

В отчете Института изучения войны эксперты цитируют командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины Дениса Ярославского. По словам офицера, в боях за Бахмут сейчас преимущественно участвуют формирования элитных Десантно-штурмовых войск РФ. Ярославский также не исключил, что командование Украины может отдать приказ на отвод сил из прифронтового города, если будет существовать угроза полного окружения населенного пункта.

Отдельно ISW цитирует спикера Командования Восточной группировки войск Сергея Череватого, который днем ранее, 31 января, заверял, что украинские военнослужащие все еще способны эффективно снабжать своих побратимов в Бахмуте. Офицер также заявлял, что командование разработало несколько планов действий в чрезвычайных ситуациях в ответ на российские операции вокруг Бахмута.

"Ввод регулярных подразделений ВС РФ на Бахмутский фланг сместил кульминацию наступления ЧВК "Вагнер", но сохранил инициативу за россиянами. Однако российское военное командование переоценивает свои возможности для быстрого продвижения в Донецкой области", — резюмировали аналитики, комментируя ситуацию на Донбассе.

Днем ранее, 31 января, военная разведка Минобороны Великобритании комментировала активизацию боевых действий в районе Павловки и Угледара. По мнению ведомства, ВС РФ целенаправленно штурмуют позиции ВСУ на западе Донецкой области, пытаясь отвлечь внимание украинских военнослужащих от Бахмутского направления.

Несколькими днями ранее Институт изучения войны ISW утверждал, что российские войска "сдулись" под Бахмутом и могут готовиться к решающей битве в Луганской области.