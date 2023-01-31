ВС РФ могут добиться локальных успехов, штурмуя Угледар и Павловку, — разведка Британии

Российское командование, как считают в ведомстве, стремится создать новую ось продвижения на Донбассе, пытаясь отвлечь Силы обороны Украины от Бахмутского направления.

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ВС РФ, осуществляя наступательные действия в районе Угледара и Павловки Донецкой области, могут добиться локальных успехов на этом участке фронта. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 31 января.

В частности, ведомство проанализировало ситуацию в западной части Донецкой области, где проходят активные боевые действия.

Военная разведка Британии отмечает, что в течение последних трех дней ВС РФ перевели свои разведывательные операции в районе Павловки и Угледара в скоординированное наступление. Ведомство отдельно напоминает, что еще осенью 2022 года Кремль неудачно задействовал подразделения 155-й бригады морской пехоты, которые пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на этом участке фронта.

"Элементы 155-й бригады снова задействованы в составе сил численностью не менее бригады, которые, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров через небольшую реку Кашлахач, которая обозначала линию фронта в течение нескольких месяцев. Российское командование, вероятно, стремится создать новую ось продвижения в контролируемую Украиной Донецкую область и отвлечь украинские силы от сильно сопротивляющегося Бахмутского сектора", — говорится в отчете разведки.

Ведомство не исключает, что ВС РФ, проводя наступательные действия в районе Угледара и Павловки, могут добиться локальных успехов на этом направлении. Однако британские разведчики сомневаются, что Россия имеет в своем распоряжении достаточное количество сил, которое необходимо для оперативного прорыва обороны ВСУ.

[ + – ] ВС РФ могут добиться локальных успехов в районе Угледара и Павловки

Несколькими днями ранее военная разведка Минобороны Великобритании уже комментировала ситуацию в западной части Донецкой области. Ведомство поставило под сомнение тот факт, что ВС РФ удалось осуществить успешное наступление на Угледар.

Также сообщалось, что 30 января Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении разведывательной роты 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, которую бросили на штурм Угледара Донецкой области.