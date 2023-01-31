ЗС РФ можуть досягти локальних успіхів, штурмуючи Вугледар і Павлівку, — розвідка Британії

Російське командування, як вважають у відомстві, прагне створити нову вісь просування на Донбасі, намагаючись відвернути Сили оборони України від Бахмутського спрямування.

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ЗС РФ, здійснюючи наступальні дії в районі Вугледара та Павлівки Донецької області, можуть досягти локальних успіхів на цій ділянці фронту. Про це йдеться у звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 31 січня.

Зокрема, відомство проаналізувало ситуацію у західній частині Донецької області, де відбуваються активні бойові дії.

Військова розвідка Британії зазначає, що протягом останніх трьох днів ЗС РФ перевели свої розвідувальні операції в районі Павлівки та Вугледара у скоординований наступ. Відомство окремо нагадує, що ще восени 2022 року Кремль невдало задіяв підрозділи 155-ї бригади морської піхоти, які намагалися штурмувати позиції Сил оборони України на цій ділянці фронту.

"Елементи 155-ї бригади знову задіяні у складі сил чисельністю не менш як бригада, які, ймовірно, просунулися на кілька сотень метрів через невелику річку Кашлагач, що позначала лінію фронту протягом кількох місяців. Російське командування, ймовірно, прагне створити нову вісь просування у контрольовану Україною Донецьку область і відвернути українські сили від Бахмутського сектору, що сильно чинить опір", — йдеться у звіті розвідки.

Відомство не виключає, що ЗС РФ, проводячи наступальні дії в районі Вугледара і Павлівки, можуть досягти локальних успіхів на цьому напрямі. Проте британські розвідники сумніваються, що Росія має у своєму розпорядженні достатню кількість сил, яка потрібна для оперативного прориву оборони ЗСУ.

[ + – ] ЗС РФ можуть досягти локальних успіхів у районі Вугледара та Павлівки

Декількома днями раніше військова розвідка Міноборони Великобританії вже коментувала ситуацію в західній частині Донецької області. Відомство поставило під сумнів той факт, що ЗС РФ вдалося здійснити успішний наступ на Вугледар.

Також повідомлялося, що 30 січня Генштаб ЗСУ повідомив про знищення розвідувальної роти 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ, яку кинули на штурм Вугледара Донецької області.