Росіяни брешуть про успішний наступ на Оріхів та Вугледар, — розвідка Британії (фото)

Відомство не виключає, що російські війська могли вести локальні атаки на цих напрямках, але командування навмисно поширює дезінформацію, намагаючись навіяти, що операція ЗС РФ успішно продовжується.

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Російські ЗМІ брешуть про тактичний успіх ЗС РФ у районі Оріхова та Вугледару, де тривають запеклі бойові дії. Про це йдеться у свіжому звіті військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 27 січня.

Відомство зазначає, що протягом останніх шести днів у російському інформаційному просторі стали частіше з'являтися відомості про те, що ЗС РФ нібито досягла серйозного успіху на фронті, прорвавши оборону Збройних сил України в районі Оріхова та Вугледару — Запорізької та Донецької областей відповідно.

Військова розвідка не виключає, що російські війська на вказаних напрямках могли вести локальні атаки, штурмуючи позиції ЗСУ. Однак союзники сумніваються, що ЗС РФ змогли досягти тактичного успіху біля Оріхова та Вугледара.

"Існує реальна можливість того, що російські військові джерела навмисно розповсюджують дезінформацію, намагаючись створити враження, що російська операція продовжує розвиватися", — додали у військовій розвідці Великобританії, коментуючи поновлення наступальних дій ЗС РФ.

[ + – ] Британська розвідка сумнівається в успіху ЗС РФ біля Вугледара та Оріхова [ + – ] Британська розвідка сумнівається в успіху ЗС РФ біля Вугледара та Оріхова

Нагадаємо, що ще наприкінці грудня командування Східного угруповання військ ЗСУ повідомляло про перекидання в район Вугледару бійців ПВК "Патріот", яку пов'язують із головою Міністерства оборони Росії Сергієм Шойгу.

Декількома днями раніше Інститут вивчення війни ISW коментував відновлення активних бойових дій у західній частині Донецької області. Аналітики дійшли висновку, що командування ЗС РФ та російські джерела брешуть, стверджуючи про масований наступ на Вугледар.

Міністерство оборони України, у свою чергу, 25 січня коментувало ситуацію в Бахмуті та Вугледарі. За інформацією командування, інтенсивність бойових дій на зазначених напрямках зросла, оскільки ЗС РФ посилює тиск на прифронтові міста, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.