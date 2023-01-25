"Інтенсивність зросла": ЗС РФ посилює тиск на Бахмут і Вугледар, — Міноборони

За словами заступниці міністра України Ганни Маляр, російські війська мають чисельну перевагу. ЗСУ ж роблять ставку на професіоналізм військового командування та мужність бійців.

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Заступниця міністра України Ганна Маляр заявила про нарощування тиску з боку противника на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Про це повідомляється в Telegram-каналі Маляр.

"Тривають важкі бої. Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєнь та військової техніки", — повідомила заступниця міністра, додавши, що війська РФ намагаються прорвати оборону, при цьому зазнають суттєвих втрат, але продовжують так само.

Представниця Міноборони наголосила, що інтенсивність боїв продовжує рости.

На Донбасі у російських військ чисельна перевага, зі свого боку, ЗСУ роблять ставку на професіоналізм військового командування та мужність бійців.

Нагадаємо, що бойовики "групи Вагнера" вперше обстріляли Бахмут із ТОС-1А "Солнцепек". Частина снарядів вибухнула на парковках, інша влучила в багатоквартирні будинки. У житловому кварталі пролунало загалом 24 потужні вибухи — повне навантаження російської вогнеметної системи.

Раніше Фокус повідомляв, що західні танки допоможуть Україні розгромити ЗС РФ. Аналітики вважають, що через невчасне постачання зброї країнами Заходу українська армія не змогла скористатися серією військових невдач ЗС РФ в районі Бахмута.

Днями ЗСУ ліквідували 3 російські вертольоти Ка-52 "Алігатор" протягом пів години. За даними Генштабу, 24 січня ЗСУ також "приземлили" російський літак Су-25 у районі Бахмута.