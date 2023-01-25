Всього за півгодини: ЗСУ знищили 3 російські вертольоти Ка-52 "Алігатор"

У Генштабі також заявили, що 24 січня ЗСУ змогли збити російський літак Су-25 у районі Бахмута.

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За добу 24 січня українські військовослужбовці збили 3 російські вертольоти Ка-52 "Алігатор", які виконували завдання в районі Волновахи Донецької області. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ у Facebook.

Також у звіті йдеться про те, що українські захисники також збили 1 російський літак Су-25 в районі Бахмута.

Крім того, пресслужба ВПС України опублікувала у себе в Twitter повідомлення, в якому йдеться про те, що всі 3 вертольоти збили всього за пів години.

"Під півгодинного зенітного бою з 00:00 до 00:30 24 січня 2023 року підрозділи зенітно-ракетних військ ВПС знищили три ударні вертольоти Ка-52", — сказано в повідомленні.

Аналітик по Росії з американського Інституту вивчення війни Кароліна Херд розповіла виданню Newsweek, що РФ може втрачати свій авіапарк також через те, що літаки та гелікоптери вирушають на завдання без необхідного обслуговування.

"Ми не можемо підтвердити рівень технічного обслуговування російських вертольотів, хоча російське технічне обслуговування загалом було поганим протягом усієї війни", — сказала вона.

Вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Видання також нагадало, що вертоліт Ка-52 "Алігатор" — це всепогодний ударний вертоліт, призначений для ураження броньованих та неброньованих цілей, у тому числі малошвидкісних повітряних цілей та живої сили. Він також використовується як платформа спостереження та повітряного командного пункту для групи ударних вертольотів.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ знищили казарму російських військ у Маріуполі. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, за 24 січня ЗСУ двічі вдарили по окупантах у захопленому місті: вранці та ввечері.

Ще нагадаємо, що журналісти NYT заявили, що Залужний пожертвував українській армії $1 млн, отриманий у спадок. Гроші головнокомандувачеві залишив у заповіті якийсь американець українського походження Григорія Степанця, який передав ще мільйон доларів у фонд ЦАХАЛу.