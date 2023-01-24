Понад 200 окупантів: ЗСУ знищили казарму російських військ у Маріуполі, — радник мера

За словами Андрющенка, за 24 січня ЗСУ двічі вдарили по окупантах у захопленому місті: вранці та ввечері.

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Приблизно о 18:00 в окупованому Маріуполі пролунав вибух. Як виявилося, ЗСУ вдарили по казармі російських окупантів, у якій перебувало понад 200 кадировців чи дагестанців. Про це заявив радник мера міста Петро Андрющенко у себе в Telegram.

"Встановити кількість втрат ворога поки неможливо, але що вони є і немаленькі — без жодного сумніву", — написав він.

Чиновник зазначив, що раніше цю казарму маркували члени Маріупольського спротиву окупації.

За словами радника, російські військові перекрили під’їзди до місця вибуху. Там перебуває більша кількість машин швидкої допомоги та МНС.

Також він заявив, що це був другий приліт захопленим містом за день. Так, вранці 24 січня відбувся невеликий "недоліт" метрів на 150 у бік Кальміуського відділу поліції.

"Справді шикарний день для Маріуполя. Це лише початок. Далі буде більше", — зазначив Андрющенко.

Раніше Фокус писав, що окупанти заявили про видобуток каоліну та цирконію біля Маріуполя. Андрющенко заявив, що росіяни вирішили розграбувати українські ресурси, які до Революції гідності намагалися добувати члени "сім'ї Януковича".

Також нагадаємо, що дітей із окупованого Маріуполя змусили слухати пісню "Я — русский" Shamana. РосЗМІ пишуть, що Shaman відвідав не лише Маріуполь, де дітей змусили одягти форму "Юнармії", а й Луганськ, де зустрівся з російськими військовими та роздав їм якісь "подарунки".

Ще нагадаємо, що в Маріуполі знесли знаменитий "будинок з годинником". За словами мера Маріуполя, у зруйнованій історичній будівлі знаходилася майстерня відомого художника Віктора Арнаутова.