"Катастрофічні наслідки": окупанти заявили про видобуток каоліну та цирконію біля Маріуполя

Росіяни, як вважає радник мера Петро Андрющенко, вирішили пограбувати українські ресурси, які до Революції Гідності намагалися добувати члени "сім'ї Януковича".

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Окупаційна адміністрація Маріуполя анонсувала видобуток у районі каоліну та цирконію, через які можуть бути катастрофічні наслідки для екології. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляв радник мера захопленого міста Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти анонсували видобуток каоліну в Маріупольському районі. Процес на захоплених територіях має стартувати навесні 2023 року.

Петро Андрющенко вважає, що український ресурс буде розграбований росіянами, а для контролю за видобутком каоліну Кремлем було призначено "главу уряду ДНР" Віталія Хоценка та "заступника голови уряду ДНР" Євгена Солнцева.

Окрім цього, за словами радника мера Маріуполя, загарбники планують добувати цирконій у районі населеного пункту Микільське.

"Плани "сім'ї Януковича", які були зірвані спочатку Революцією Гідності, а пізніше численними акціями протесту, реалізуються окупантами. Наслідки такого видобутку будуть критичними для екології всього Маріупольського району. Однак де наслідки, а де російський прибуток", — додав Андрющенко про плани окупантів у регіоні.

Окремо радник мера уточнив, що росіяни продовжують демонтувати зруйновані багатоквартирні будинки. За його словами, на місці колишніх житлових районів з'являються "пустелі", і після Лівобережжя та Приморського району окупанти розпочали знесення будівель в історичній частині Маріуполя.

"Однозначно можна зробити висновок, що демонтаж рухається у двох напрямках — потенційно цікаві частини для забудовників (Приморський район) і приховування наслідків воєнних злочинів (Центральний район, враховуючи вибірковість демонтажу)", — додав Андрющенко в Telegram-каналі.

На початку січня Петро Андрющенко повідомляв, що Лівобережжя в Маріуполі більше не існує через масове знесення зруйнованих багатоквартирних будинків. Частину міста від бульвару Меотиди до проспекту Перемоги, розташованої біля заводу "Азовсталь", радник мера міста назвав "декораціями до апокаліпсису".

Декількома днями раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що окупанти готують портове місто до оборони на тлі можливого контрнаступу ЗСУ.