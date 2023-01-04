"Лівобережжя більше немає": окупанти масово зносять будинки в Маріуполі (фото, відео)

Радник мера Петро Андрющенко зазначає, що частина міста від бульвару Меотиди до проспекту Перемоги, що розташована біля заводу "Азовсталь", перетворюється на "декорації до апокаліпсиса".

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Лівобережної частини окупованого Маріуполя фактично більше не існує через масштабне знесення зруйнованих будівель. Про це у своєму Telegram-каналі написав радник мера захопленого міста Петро Андрющенко.

За його словами, частина міста від бульвару Меотиди до проспекту Перемоги перетворюється на "декорації до апокаліпсиса".

Окупаційна адміністрація, як зазначає Андрющенко, масово зносить зруйновані внаслідок бойових дій житлові будинки.

"Лівобережжя Маріуполя більше немає. Фізично. Дивлячись на безліч фото та відео з міста, неможливо дізнатися не просто адресу, а іноді район міста", — продовжив Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Окупанти зносять будівлі на бульварі Меотиди та проспекті Перемоги у Маріуполі

Радник мера Маріуполя припускає, що до 1 березня з огляду на такі темпи знесення зруйнованих житлових будинків від звичного портового міста залишиться тільки пустеля.

"Бульвар Меотиди. Був. Тепер тільки спогади та чорна пляма порожнечі на карті Маріуполя", — наголосив Андрющенко і додав, що Росія принесла до портового міста смерті та розруху.

Варто зазначити, що бульвар Меотиди та проспект Перемоги розташовані неподалік заводу "Азовсталь", який також зруйнований внаслідок бойових дій і бомбардувань російської авіації.

[ + – ] Окупанти зносять будівлі на бульварі Меотиди у Маріуполі

Зазначимо, що наприкінці грудня окупаційна адміністрація розпочала демонтаж зруйнованого Драмтеатру в Маріуполі. Радник мера міста Петро Андрющенко припустив, що для знесення будівлі загарбникам знадобиться кілька днів.

Через якийсь час Петро Андрющенко повідомив, що окупанти знищили патріотичний мурал "Мілана" у Маріуполі, а на його місці з'явився напис: "Санкт-Петербург Маріуполю".

Напередодні Нового року повідомлялося, що окупанти почали зносити в Маріуполі інші історичні будівлі, які також постраждали внаслідок бойових дій.