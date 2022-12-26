Не лише Драмтеатр: окупанти в Маріуполі зносять історичні будівлі, — Андрющенко (відео)

Окупанти знищили знаменитий Будинок із годинником, де була майстерня художника-монументаліста Віктора Арнаутова.

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Окупанти в Маріуполі знесли історичну будівлю на проспекті Миру 75, яку місцеві жителі називали "Будинком із годинником". Про це у себе в Telegram-каналі написав радник мера міста Петро Андрющенко.

Як уточнив Андрющенко, у цьому будинку була студія всесвітньо відомого художника Віктора Арнаутова.

"Все, абсолютно все, що становить історичну цінність, перетворюють на попіл. Таке собі "щасливого Різдва" від окупантів", — прокоментував радник мера.

Він також опублікував відео, на якому видно, як поряд із будівлею працює екскаватор.

[ + – ] Будинок із годинником у Маріуполі пішов під екскаватор

Будинок із годинником збудували 1902 року на замовлення місцевого будівельного магната Гавриїла Гофа. Перший поверх призначався для торгівлі, решта були житловими. Після створення СРСР на першому поверсі будівлі відкрили книгарню, а вище розташувалася редакція газети «Приазовський робітник».

Будинок із годинником пережив німецьку окупацію та вистояв у пожежі, коли німецькі солдати перед тим, як залишити місто, підпалили центр.

[ + – ] Будинок із годинником після обстрілів російської армії

Хто такий Віктор Арнаутов?

Віктор Арнаутов — український монументаліст, який у 1929-1931 роках проходив навчання в мексиканського живописця Дієго Рівери, після чого працював у Сан-Франциско.

1963 року повернувся в СРСР і оселився в Маріуполі, який тоді називався Жданов.

Арнаутов створив низку мозаїчних робіт у Маріуполі, зокрема монументальне панно на Будинку зв'язку та мозаїку на аеровокзалі.

За словами Петра Андрющенка, росіяни за допомогою екскаватора повністю знесли Будинок із годинником, де Арнаутов створював свої роботи.

Нагадаємо, 23 грудня окупанти розпочали знесення зруйнованої будівлі Драматичного театру в Маріуполі. 16 березня ЗС РФ скинули авіабомбу на дах будівлі, яка служила укриттям для місцевих жителів. У момент авіаудару там перебувало не менше однієї тисячі людей.

Того ж дня, 23 грудня, росіяни знищили в місті відомий мурал "Мілана". Натомість з'явився напис: "Санкт-Петербург Маріуполю".