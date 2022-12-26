Не только Драмтеатр: оккупанты в Мариуполе сносят исторические здания, — Андрющенко (видео)

Оккупанты уничтожили знаменитый Дом с часами, где находилась мастерская художника-монументалиста Виктора Арнаутова.

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Оккупанты в Мариуполе снесли историческое здание по проспекту Мира 75, которое местные жители называли "Домом с часами". Об этом у себя в Telegram-канале написал советник мэра города Петр Андрющенко.

Как уточнил Андрющенко, в этом доме располагалась студия всемирно известного художника Виктора Арнаутова.

"Все, абсолютно все, что составляет историческую ценность, превращают в пепел. Такое себе счастливого Рождества от оккупантов", — прокомментировал советник мэра.

Он также опубликовал видео, на котором видно, как рядом со зданием работает экскаватор.

[ + – ] Дом с часами в Мариуполе пошел под экскаватор

Дом с часами построили в 1902 году по заказу местного строительного магната Гавриила Гофа. Первый этаж предназначался для торговли, остальные были жилыми. После создания СССР на первом этаже здания открыли книжный магазин, а выше расположилась редакция газеты Приазовский рабочий.

Дом с часами пережил немецкую оккупацию и выстоял в пожаре, когда немецкие солдаты перед тем, как оставить город, подожгли центр.

[ + – ] Дом с часами после обстрелов российской армии

Кто такой Виктор Арнаутов?

Виктор Арнаутов — украинский монументалист, который в 1929-1931 года проходил обучение у мексиканского живописца Диего Риверы, после чего работал в Сан-Франциско.

В 1963 году вернулся в СССР и поселился в Мариуполе, который тогда назывался Жданов.

Арнаутов создал ряд мозаичных работ в Мариуполе, в том числе монументальное панно на Доме связи и мозаику на аэровокзале.

По словам Петра Андрющенко, россияне с помощью экскаватора полностью снесли Дом с часами, где Арнаутов создавал свои работы.

Напомним, 23 декабря оккупанты начали снос разрушенного здания Драматического театра в Мариуполе. 16 марта ВС РФ сбросили авиабомбу на крышу здания, которое служило укрытием для местных жителей. В момент авиаудара там находились не менее одной тысячи человек.

В тот же день, 23 декабря, россияне уничтожили в городе известный мурал "Милана". Вместо него появилась надпись: "Санкт-Петербург Мариуполю".