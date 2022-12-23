Российские оккупанты уничтожили мурал "Милана" в Мариуполе (фото)

По словам советника мэра, мурал уничтожили якобы для утепления дома. Вместо него появилась надпись: "Санкт-Петербург Мариуполю".

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Российские оккупанты уничтожили символический мурал "Милана" в Мариуполе. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram.

"Единственные упоминания об украинском Мариуполе остались в виде надписи "Я люблю Мариуполь" и в надписях "Мариуполь" на площади Свободы и Греческой площади, встроенные в покрытие. Все остальное уничтожено", — написал он.

Политик рассказал "24 каналу", что мурал уничтожили якобы для утепления дома. Однако 15-этажное здание — единственный дом, который Россия решила утеплить в разрушенном городе.

На появившихся в сети фото можно увидеть, что вместе девочки с игрушечным медвежонком на доме теперь надпись: "Санкт-Петербург Мариуполю".

[ + – ] Россияне уничтожили мурал "Милана"

"Мы видим, что Санкт-Петербург дарит Мариуполю только руины и уничтожение культуры", – заявил Андрющенко.

По его словам, по какой-то причине в РФ Санкт-Петербург и Мариуполь признали "городами-собратьями". Якобы восстановлением оккупированного города занимается губернатор Ленинградской области Александр Беглов. В Мариуполь было отправлено 100 млн рублей, однако деньги, по словам Андрющенко, разворовали.

Советник мэра заявил, что якобы восстановлением города занимаются подрядчики, которые ранее привлекались к уголовной ответственности в РФ за хищения средств.

Мурал "Милана"

Мурал "Милана" находился на стене 15-этажного здания на проспекте Мира в Мариуполе. Он изображал девочку Милану Абдурашитову с медвежонком в руках. Мать ребенка погибла зимой 2015 года, во время обстрела микрорайона Восточный, накрыв собой дочь. Сама Девочка выжила, но потеряла ногу. Автор мурала – художник Александр Корбан.

Ранее Фокус писал, что Россия стирает украинскую идентичность оккупированного Мариуполя. Российские солдаты, строители, администраторы и врачи заменяют тысячи погибших или уехавших из Мариуполя украинцев. Многие улицы города, которые были переименованы украинскими властями, теперь получают советские названия. К примеру, проспект Мира переименуют в "проспект Ленина".

Еще напомним, что в городе сносят Драматический театр. По словам советника мэра Мариуполя, через несколько дней от здания Мариупольского драмтеатра не останется следа.