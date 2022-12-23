Російські окупанти знищили мурал "Мілана" у Маріуполі (фото)

За словами радника мера, мурал знищили нібито для утеплення будинку. Натомість з'явився напис: "Санкт-Петербург Маріуполю".

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Російські окупанти знищили символічний мурал "Мілана" у Маріуполі. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у себе в Telegram.

"Єдині згадки про український Маріуполь залишилися у вигляді напису "Я люблю Маріуполь" та у написах "Маріуполь" на площі Свободи та Грецькій площі, вбудовані в покриття. Все інше знищено", — написав він.

Політик розповів "24 каналу", що мурал знищили нібито для утеплення будинку. Однак 15-поверхова будівля — єдиний будинок, який Росія вирішила утеплити у зруйнованому місті.

На фото, що з'явилися в мережі, можна побачити, що замість дівчинки з іграшковим ведмедиком на будинку тепер напис: "Санкт-Петербург Маріуполю".

[ + – ] Росіяни знищили мурал "Мілана"

"Ми бачимо, що Санкт-Петербург дарує Маріуполю лише руїни та знищення культури", — заявив Андрющенко.

За його словами, з якоїсь причини в РФ Санкт-Петербург і Маріуполь визнали "містами-побратимами". Нібито відновленням окупованого міста займається губернатор Ленінградської області Олександр Беглов. У Маріуполь було відправлено 100 млн рублів, проте гроші, за словами Андрющенка, розікрали.

Радник мера заявив, що нібито відновленням міста займаються підрядники, які раніше були притягнуті до кримінальної відповідальності в РФ за розкрадання коштів.

Мурал "Мілана"

Мурал "Мілана" знаходився на стіні 15-поверхової будівлі на проспекті Миру в Маріуполі. Він зображував дівчинку Мілану Абдурашітову з ведмежком у руках. Мати дитини загинула взимку 2015 року, під час обстрілу Східного мікрорайону, накривши собою дочку. Сама Дівчинка вижила, але втратила ногу. Автор муралу — художник Олександр Корбан.

Раніше Фокус писав, що Росія стирає українську ідентичність окупованого Маріуполя. Російські солдати, будівельники, адміністратори та лікарі замінюють тисячі загиблих чи українців, які виїхали з Маріуполя. Багато вулиць міста, які були перейменовані українською владою, тепер отримують радянські назви. Наприклад, проспект Миру перейменують на "проспект Леніна".

Ще нагадаємо, що в місті зносять Драматичний театр. За словами радника мера Маріуполя, за кілька днів від будівлі Маріупольського драмтеатру не залишиться і сліду.